Суд подтвердил сговор на торгах по закупке зданий для МЧС в Челябинской области

Участников незаконного соглашения оштрафовали

Арбитражный суд Челябинской области признал правомерность решения Челябинского УФАС, выявившего картельное соглашение между компаниями «ЭКО Евразия» и «ЛигаСтрой» на аукционах по закупкам зданий сборно-разборного типа для региональных управлений МЧС России и противопожарной службы. Общий доход участников картеля составил 65,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной антимонопольной службы.

По данным Челябинского УФАС, «ЭКО Евразия» и «ЛигаСтрой» совместно участвовали в пяти закупках в 2018 и 2019 годах, создавая видимость борьбы за право заключить договоры. В результате антиконкурентного соглашения на четырех торгах снижение цены было минимальным, один контракт заключили по начальной стоимости. Антимонопольное ведомство нашло признаки аффилированности компаний: заявки готовил один человек, у организаций был общий бухгалтер, «ЛигаСтрой» предоставляла «ЭКО Евразии» беспроцентный заем для обеспечения заявки для участия в закупке в 2018 году.

За нарушение требований антимонопольного законодательства ООО «ЭКО Евразия» оштрафовано на 2 млн рублей, ООО «ЛигаСтрой» — на 421 тыс. рублей.