В Cоветском районе Челябинска площадка для мусора превращается в свалку

Жители дома на Овчинникова жалуются на некачественный вывоз бытовых отходов

Жители дома по улице Овчинникова, 9 в Советском районе Челябинска жалуются на состояние мусорных баков во дворе. По словам одного из жильцов, мусорные контейнеры там постоянно переполняются. Мусор вывозят, но все, что выпадает из контейнеров, не убирают, а оставляют на месте.







С 20 декабря за мусорными контейнерами во дворе лежат горы мусора. Содержимое, которое высыпалось во время вывоза, оставили на площадке, а баки поставили ближе к проезжей части.

Жилец дома Сергей Смирнов обращался в мэрию 14 декабря. Через полтора часа после обращения всю площадку вычистили, но с 20 декабря гора мусора продолжает расти.

«Этой дорогой дети ходят в школу! Каждый день через мусор. Какое мы даем им воспитание? Можно вот так бросать все как попало? Уже не знаю, к кому обращаться. Говорят, что это ничья земля, никто за нее не отвечает. Разве такое возможно? Скоро Новый год, мне даже представить страшно, что у нас тут будет с мусоркой», — комментирует неравнодушный житель дома на Овчинникова Сергей Смирнов.

Ситуацию прокомментировали в Центре коммунального сервиса. Сообщили, что очистка контейнеров на площадке проходит регулярно, а контролировать состояние двора обязана управляющая компания.

«Срывов вывоза отходов в указанный период не было зафиксировано. Отметим также, что на данной контейнерной площадке в настоящее время установлено 5 накопителей для ТКО, что соответствует требуемым нормативам», — рассказали в пресс-службе «ЦКС».

Обслуживанием дома на Овчинникова, 9 занимается управляющая компания «Ремжилзаказчик Советского района». В обслуживающей организации прокомментировать ситуацию корреспонденту ИА «Первое областное» не смогли.





На данный момент за мусорными контейнерами на площадке сбора отходов продолжают расти горы мусора, а тем временем неравнодушные жители готовят запрос в администрацию президента.