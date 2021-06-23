Челябинец стал выпускником первой программы по цифровым медиакоммуникациям

Руководитель Центра управления регионами Челябинской области Артур Фахрутдинов поделится полученным опытом с коллегами

Челябинская область приняла участие в образовательной программе МГУ имени М. В. Ломоносова и АНО «Диалог», посвященной современным медиа и коммуникациям. Студентами пилотного курса стали топ-менеджеры центров управления регионами (ЦУР) — опытные управленцы, обладающие широким спектром разнообразных компетенций. Южный Урал представлял руководитель ЦУР Челябинской области Артур Фахрутдинов.

Программа «Цифровые медиакоммуникации в современном мире» включила в себя изучение цифровой социологии, медиакоммуникаций, стратегии и методов оценки эффективных управленческих решений в цифровой среде. Это первый обширный курс по цифровым медиакоммуникациям, собранный на основе опыта и с участием экспертов-практиков.

«Сфера медиакоммуникаций имеет постоянное развитие. Важно следовать трендам и методикам формирования медиасреды. Настоящий курс позволяет не только следовать этим трендам, но и передать эти знания органам власти. ЦУР станет методологической базой, на основе которой будет проводиться обучение представителей министерств, региональных и муниципальных ведомств методам работы в сфере массовых коммуникаций», — прокомментировал Артур Фахрутдинов.

В числе экспертов и преподавателей программы — декан факультета журналистики МГУ, заведующий кафедрой теории и экономики СМИ Елена Вартанова, заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак, заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ Владимир Квинт, директор Высшей школы государственного администрирования МГУ Валерий Макаров и другие известные специалисты.

«Сейчас уже можно с уверенностью констатировать, что программа удалась! Мы с нашими партнерами из профессорско-преподавательского состава МГУ приложили много усилий, чтобы сделать ее актуальной сегодняшнему уровню цифровизации. Как итог — 5 профильных модулей, 31 экспертный спикер, 111 часов занятий. Обратная связь от наших студентов, если можно так назвать профессионалов, повышающих квалификацию, говорит о том, что потребность в этих знаниях сейчас была особенно высока. Надеемся, что такие программы, как эта, станут частью системного подхода к образованию в сфере интернет-технологий и медиакоммуникаций», — прокомментировал директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Все участники успешно справились с курсом и получили диплом государственного образца о повышении квалификации. В дальнейшем образовательную программу планируется сделать доступной для всех желающих. Так, уже в сентябре ряды слушателей курса пополнят победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».