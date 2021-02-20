Несмотря на то что выходные на этот раз привязаны к празднику, в крупных ТРК региона опять пройдет массовое тестирование на коронавирус. Мы собрали для вас адреса и приводим график работы дежурных бригад медработников.
Сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус можно будет в следующих магазинах.
Челябинск
21 февраля, воскресенье
ТК «Горки»: с 13:00 до 16:00.
ТК «Куба»: с 14:00 до 17:00.
ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 13:00 до 16:00.
22 февраля, понедельник
ТК «Алмаз»: с 13:00 до 16:00.
ТК «Горки»: с 14:00 до 17:00.
ТК «Алмаз»: («Леруа Мерлен»): с 13:00 до 16:00.
Кыштым
21 и 22 февраля, воскресенье и понедельник
ТК «Радуга»: с 11:00 до 13:00.
Магнитогорск
2️1 февраля, воскресенье
ТК «Гостиный двор»: с 10:00 до 12:00.
22 февраля, понедельник
ТК «Континент»: с 10:00 до 12:00.
2️3 февраля, вторник
ТК «Гостиный двор»: с 10:00 до 12:00.
Миасс
ТК «Слон»
21 февраля, с 12:00 до 15:00.
22 февраля, с 12:00 до 16:00.
23 февраля, с 12:00 до 17:00.
Пласт
21 и 23 февраля, воскресенье и вторник
ТК «Раздолье»: с 10:00 до 14:00.
Сатка
21 февраля, воскресенье
ТК «Факел»: с 11:00 до 13:00.
Южноуральск
21 февраля, воскресенье
ТК «Южный»: с 10:00 до 12:00.
По опыту прошлых акций, на каждые сто участников мероприятия приходятся два или три зараженных. Поэтому медики просят не приходить на тестирование с температурой и признаками ОРВИ, а также надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.
При себе нужно иметь паспорт и полис. Это необходимо, чтобы результат теста потом попал в поликлинику по месту жительства пациента. Однако ходить за ответом в медучреждение не придется. Ответ сообщит робот по телефону.