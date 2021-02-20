«Доброта начинается с детства»: челябинские первоклашки помогают детям-отказникам

В рамках благотворительной акции они собирают нужные вещи для малышей

В Челябинске первоклассники Образовательного центра № 5 организовали благотворительную акцию «Помогать легко», в рамках которой неравнодушные люди собирают вещи для детей-отказников. Каждому участнику школьники подготовили небольшой творческий подарок.

Собранные подгузники, ватные диски, пеленки, влажные салфетки и прочие предметы, необходимые для ухода за младенцами, будут переданы детской городской клинической больнице № 8.

«Доброта начинается с детства. Наши ребята уже поздравляли пожилых постояльцев специального дома-интерната, а теперь помогают собирать вещи для детей-отказников. Сейчас мы делаем это все вместе, но надеемся, в будущем школьники будут помогать ближним сами», — рассказала учитель начальных классов Образовательного центра № 5 Мария Говердовская.

Помимо учеников ОЦ № 5 и их родителей в акции участвуют и жители микрорайона Парковый.

В школе также планируют создать специальный отряд педагогов и учеников для реализации новых социальных проектов.



