В выходные в Челябинской области похолодает до -37 градусов

В праздничный день, 23 февраля, в регионе будет особенно холодно

Шестидневная рабочая неделя подошла к концу и впереди жителей Челябинской области ждут три выходных дня. Но провести их активно смогут только те, кто не боится морозов: синоптики прогнозируют похолодание до −37 градусов. Подробнее о погоде в выходные рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на воскресенье, 21 февраля, столбики термометров в регионе опустятся до −26, −31 градуса, при прояснении похолодает до −36 градусов. Возможен небольшой снег. Днем ожидается небольшое потепление — до −15, −20 градусов, в низинах до −24 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В понедельник, 22 февраля, в Челябинской области осадков не ожидается. В ночные часы похолодает до −28, −33 градусов, в горах до −37 градусов. Днем синоптики обещают −18, −23 градуса. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

Праздничный день, 23 февраля, будет особенно холодным. Температура воздуха в ночные и дневные часы будет такой же, как и в понедельник, 22 февраля, однако ожидается сильный ветер — до 11 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Также будет идти небольшой снег.

В Челябинске в воскресенье ночью столбики термометров опустятся до −26, −28 градусов. Днем воздух прогреется до −16, −18 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В понедельник в областном центре в ночные часы похолодает до −30, −32 градусов, днем — до −19, −21 градуса. Возможен небольшой снег. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

Во вторник, 23 февраля, температура воздуха ночью достигнет −30 градусов, днем синоптики обещают −22, −24 градуса. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства желает читателям позитивных и ярких выходных!