Арбитражный суд Челябинской области признал законным решение УФАС о картельном сговоре на рынке обращения с ТКО. В 2019 году антимонопольное ведомство признало Бориса Дубровского, Минэкологии Челябинской области, администрацию Челябинска, перевозчиков и регионального оператора по обращению с отходами виновными в заключении антиконкурентного соглашения. Информация о решении опубликована в картотеке арбитражных дел.
В октябре 2019 года комиссия Челябинского УФАС вынесла решение о признании антиконкурентного соглашения на рынке перевозки твердых коммунальных отходов между правительством региона, министерством экологии области, администрацией Челябинска, ООО «Полигон ТБО», МУП «ГорЭкоЦентр» и ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС, Магнитогорск) во время мусорного кризиса, случившегося после закрытия городской свалки осенью 2018 года.
По мнению УФАС, «Полигон ТБО» необоснованно получил субсидии из бюджета на общую сумму 32 млн рублей. При этом основания для этого отсутствовали, поскольку у компании не было выпадающих доходов при захоронении отходов.
Действия администрации Челябинска и подведомственного МУП «Горэкоцентр» (в июне 2019 года признано банкротом) в сентябре 2018 года, по мнению УФАС, привели к устранению действовавших на рынке перевозки ТКО участников и монополизации сферы ЦКС. Ранее в суде была доказана аффилированность «Полигона ТБО» и ЦКС.
Мэрия Челябинска ввела режим чрезвычайной ситуации, что позволило администрациям районов заключить без торгов муниципальные контракты на вывоз твердых бытовых отходов. В результате ООО «ЦКС» более чем за три месяца до начала работы в качестве регоператора приступил к обслуживанию населения Челябинска по вывозу отходов.
За нарушение антимонопольного законодательства должностные лиц органов исполнительной власти и мэрии, а также юридические лица привлечены к административной ответственности. Участники сговора пытались оспорить решение, но суд им отказал.
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