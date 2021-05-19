Челябинское УФАС выявило картель при закупке оборудования для детских технопарков «Кванториум», находящихся в разных регионах России. По данным ведомства, с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года компании «Феникс» (поселок Томинский Сосновского района), «ФГОС-резерв» (Челябинск) и ИП Дурандин А.Н. (Челябинск) приняли совместное участие в 52 аукционах. Первая организация победила в 26 торгах, вторая — в 11, а индивидуальный предприниматель получил один контракт. Сумма договоров, заключенных с тремя организациями, составила более 140 млн рублей.
В антимонопольной службе отмечают, что при подаче заявок и ценовых предложений совпадали IP-адреса, также обнаружены схожие свойства файлов первых частей заявок. Кроме того, в торгах не участвовали другие компании, а процент снижения от начальной (максимальной) цены контракта составлял всего 0,5—2%.
«Кроме того, сами действия ООО „Феникс“, ООО „ФГОС-резерв“ и ИП Дурандин А. Н. по совместному участию в закупках совпадают по времени с заключением в 2018 году между организациями соглашений о сотрудничестве в научно-технической, инновационной и производственной сферах. Данное соглашение не давало правовых оснований для заключения и реализации антиконкурентного соглашения-картеля на торгах, так как, принимая участие в закупках, хозяйствующие субъекты должны были действовать самостоятельно, добросовестно, соблюдая в том числе и антимонопольное законодательство», — прокомментировали в пресс-службе Челябинского УФАС.
Антимонопольное ведомство вынесло решение о признании в действиях организаций нарушения закона о защите конкуренции. Рассматривается вопрос возбуждения административного дела. Планируется передать материалы в правоохранительные органы.