Челябинское УФАС выявило сговор при закупке оборудования для «Кванториумов»

Три организации получили контракты общей суммой свыше 140 млн рублей

Челябинское УФАС выявило картель при закупке оборудования для детских технопарков «Кванториум», находящихся в разных регионах России. По данным ведомства, с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года компании «Феникс» (поселок Томинский Сосновского района), «ФГОС-резерв» (Челябинск) и ИП Дурандин А.Н. (Челябинск) приняли совместное участие в 52 аукционах. Первая организация победила в 26 торгах, вторая — в 11, а индивидуальный предприниматель получил один контракт. Сумма договоров, заключенных с тремя организациями, составила более 140 млн рублей.

В антимонопольной службе отмечают, что при подаче заявок и ценовых предложений совпадали IP-адреса, также обнаружены схожие свойства файлов первых частей заявок. Кроме того, в торгах не участвовали другие компании, а процент снижения от начальной (максимальной) цены контракта составлял всего 0,5—2%.



«Кроме того, сами действия ООО „Феникс“, ООО „ФГОС-резерв“ и ИП Дурандин А. Н. по совместному участию в закупках совпадают по времени с заключением в 2018 году между организациями соглашений о сотрудничестве в научно-технической, инновационной и производственной сферах. Данное соглашение не давало правовых оснований для заключения и реализации антиконкурентного соглашения-картеля на торгах, так как, принимая участие в закупках, хозяйствующие субъекты должны были действовать самостоятельно, добросовестно, соблюдая в том числе и антимонопольное законодательство», — прокомментировали в пресс-службе Челябинского УФАС.

Антимонопольное ведомство вынесло решение о признании в действиях организаций нарушения закона о защите конкуренции. Рассматривается вопрос возбуждения административного дела. Планируется передать материалы в правоохранительные органы.