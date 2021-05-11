На кинофестиваль в Челябинск приезжает Михаил Сегал

Марафон авторских короткометражек стартует 11 мая

В Челябинске открывается первый Фестиваль авторского кино. На экранах к\т им. Пушкина и в «Знамени» покажут короткометражки молодых режиссеров, в том числе из Челябинска. В программе — совсем новые работы и фильмы, которые уже засветились на многих российских и международных фестивалях. Например, среди участников есть кинокомпания «Снега» из Екатеринбурга, чьи анимационные фильмы покорили жюри Японии, Китая, Грузии.



Кадр из фильма «Бегомания», кинокомпания «Снега». Автор сценария, режиссер, художник-постановщик – Дарья Столбецова, 2019 год

«Жюри фестиваля в течение года рассматривало заявки от участников. В нашем первом фестивале будут показывать только авторское кино, короткометражки, снятые студентами и опытными режиссерами. В каждой номинации есть челябинские работы, это было обязательное условие. При этом в конкурсной программе нет рекламы, социальных роликов, поэтому формат фестиваля для Челябинска — новый», — рассказывает Екатерина Максимова, руководитель фестиваля.



Церемония открытия состоится 11 мая в 18:00 в к\т им. Пушкина. Фестиваль будет идти несколько дней. За это время на экранах покажут 60 короткометражек и проведут два паблик-тока. Одну встречу посвятят перспективам регионального кино, в ней примут участие представители кино и видеостудий Челябинска, специально приглашенные гости и студенты. А вторая встреча будет целиком про авторское кино в Челябинске и России в целом. Участниками дискуссий станут представители киноиндустрии и специальный гость из Москвы Михаил Сегал.

Столичный режиссер приедет на фестиваль не только для дискуссии, 14 мая в к\т им. Пушкина устроят показ фильма «Глубже!». В сентябре 2020 фильм «Глубже!» получил специальный приз фестиваля «Кинотавр» — «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителю». В 17:00 Михаил Сегал представит свой фильм публике, а после показа, в 19:00, начнется творческая встреча, гости и участники которой смогут задать режиссеру вопросы.

«Мы давно сотрудничаем с Михаилом Сегалом, он уже приезжал в Челябинск на кинофестиваль „ЗА!“ в 2018, но проводил тогда только мастер-класс для участников. Теперь же встреча будет открытой, все гости смогут задать вопросы, обменяться опытом и послушать подробности о фильме „Глубже!“ и авторском кино в целом»,— делится подробностями Екатерина Максимова.





Кадр из фильма «Глубже!» с Александром Палем в главной роли

Все встречи для зрителей бесплатные, но площадки лекций небольшие, так что вход только по спискам и пригласительным. Как забронировать себе место, можно узнать вот тут. А подробная афиша фестиваля размещена по ссылке.

Фестиваль в Челябинске организован киношколой «Ру-кино». В жюри — видные деятели киноискусства из Челябинска: киновед и кинокритик Ольга Конфедерат, режиссер и лектор областных кинопрограмм Сергей Герай, соавтор фестиваля короткометражек Kinematic shorts Анна Красавина, преподаватель ЧГИК и эксперт фестиваля экологических фильмов «Эфир 74» Александра Петрова.