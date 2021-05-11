Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования пострадавшим жителям Казани

Глава Южного Урала обратился к потерпевшим в своем аккаунте в «Инстаграме»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям Казани, пострадавшим в результате теракта в одной из школ 11 мая. Свои соболезнования глава региона принес в Instagram-аккаунте.



«Сегодня утром, 11 мая, в Казани в школе № 175 произошла стрельба. Есть пострадавшие и погибшие — среди них дети и учитель. Читать такие новости больно. Искренне соболезную», — обратился Алексей Текслер к пострадавшим жителям столицы Татарстана.

Напомним, утром 11 мая в казанскую школу № 175 на улице Файзи ворвались два молодых человека и устроили стрельбу. По данным пресс-службы Казани, в настоящее время ученики школы эвакуированы в ближайшие детские сады. На месте происшествия работают правоохранительные органы. ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает, что один из нападавших задержан, второй ликвидирован. Информацию о терактах в других школах Казани, появившуюся в соцсетях, в пресс-службы городской администрации называют ложной.

По предварительным данным, в городе введен режим контртеррористической операции. Известно об 11 погибших.

Также по данным пресс-службы губернатора Челябинской области, губернатор направил в Татарстан правительственную телеграмму, в которой выразил соболезнования президенту республики Рустаму Минниханову и все жителям Казани в связи с трагедией.

«Гибель школьников и сотрудницы учебного заведения болью отозвалась в сердцах жителей Челябинской области и всей России. Искренне разделяю горечь непоправимой утраты и скорблю вместе с родными и близкими жертв», - написал Алексей Текслер.