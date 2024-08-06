ФОК для МГТУ имени Носова достроят летом 2025 года

Вуз выбрал подрядчика

У Магнитогорского государственного технического университета будет свой физкультурно-оздоровительный комплекс. Его достроят к 31 июля 2025 года. Вуз заключил контракт на работы с компанией «СМ-СтройИнвест» из Казани. Стоимость строительства — чуть более 320 миллионов рублей, указано на сайте госзакупок. Двухэтажное здание возводят по соседству с общежитием МГТУ на части стадиона.





ФОК будет включать 25-метровый бассейн с шестью дорожками, тренажерный зал, буфет, раздевалки, душевые, санузлы, комнату дежурного инструктора и медсестры, кабинет для проведения анализа воды. Рядом со зданием оборудуют площадки для игры в теннис, баскетбол и волейбол, два поля для мини-футбола, три беговые дорожки по 400 метров и воркаут-площадку. Перед спортивным комплексом также сделают большую парковку.





Посещать ФОК смогут не только студенты вуза, но и жители города, в том числе маломобильные граждане. Бассейн рассчитан на одновременное посещение 48 человек.