Строительная компания «Легион» официально объявила о ребрендинге. Новое название организации — «Голос девелопмент». По мнению руководства, это наименование лучше отражает ценности компании. Также поменялся фирменный стиль. Руководство, сотрудники, адрес — все остается прежним. На договорных отношениях с жителями изменение названия не скажется, сообщили в пресс-службе застройщика.
«За 29 лет развития мы трансформировались и выросли из рамок имени „Легион“, которое не отражало наши ценности. Если подумать, то мы действительно являемся отражением голосов наших жителей, говорим со всеми и слышим каждого. И нам действительно есть что сказать. Поэтому „Голос девелопмент“ — совершенно закономерное и правильное название. Будем надеяться, что жители Челябинска позитивно воспримут наши изменения, ведь со сменой названия мы станем еще ближе к нашим клиентам. Ребрендинг для компании почти с 30-летней историей и сильной репутацией достаточно отважный шаг, но мы верим в успех нового бренда и хотим, чтобы он отражал наш подход к людям и строительству», — объяснил решение о смене названия директор «Голос девелопмент» Сергей Пахомов.
Новый логотип компании
В ближайших планах «Голос девелопмент» — строительство центральной части элитного поселка L-town в Сосновском районе. Также застройщик уже расчистил площадку на проспекте Ленина в районе остановки «Молодежная». В течение двух лет на бывших земельных участках «Конара» и соседствующего Челябинского компрессорного завода в Тракторозаводском районе появится современный жилой комплекс площадью 45 тыс. кв. метров. В ближайшие годы будет построен новый ЖК на Алом поле, рядом с Дворцом пионеров и школьников.
Строительная компания «Легион» начала работать в 1992 году. За 29 лет было построено и введено в эксплуатацию 52 многоквартирных дома в шести жилых комплексах — ЖК «Святогор», ЖК «Галион», ЖК «Александровский», ЖК «Подсолнухи», ЖК «Башня Свободы» и ЖК «Ньютон». В 2021 году компания вошла в топ-3 застройщиков России по потребительским качествам жилья (по данным профессионального портала ЕРЗ.РФ).
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