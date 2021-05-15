В Южноуральске неизвестный угнал иномарку

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы

В Южноуральске Челябинской области 31-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже его легкового автомобиля иностранного производства. Правоохранители, проведя необходимые мероприятия, задержали подозреваемого в угоне машины. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанный подозреваемый, ранее судимый неработающий местный житель, 1996 года рождения, оказался знакомым потерпевшего. Он признался полицейским, что завладел автомобилем, чтобы съездить по личным делам. Для этого он разбил стекло машины металлическим предметом.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации („Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— уточнили в ведомстве.

Автомобиль полицейские вернули законному владельцу.