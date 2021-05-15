Из Челябинска южноуральцы смогут вылететь в Армению и Азербайджан

Уже согласованы шесть рейсов, два из которых — чартерные

Уже с 25 мая жители Челябинской области смогут отправиться из Челябинска в Армению, Азербайджан и некоторые другие страны. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, терминал международных воздушных линий и взлетно-посадочная полоса готовы к работе.

«Аэропорт Челябинска заявил о готовности к осуществлению международных полетов. На данный момент согласованы следующие регулярные рейсы: Челябинск — Бишкек — Челябинск; Челябинск — Ереван — Челябинск; Челябинск — Алматы — Челябинск; Челябинск — Баку — Челябинск»,— уточнили в ведомстве.

Также на данный момент согласованы чартеры: Челябинск — Анталия, Турция и Челябинск — Монастир, Тунис. Рейс из Челябинска в Ларнаку, Кипр пока в работе по согласованию.

«Отметим, авиакомпании готовы к полетам в Турцию по мере открытия сообщения с этой страной»,— добавили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

Напомним, как сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, с 25 мая этого года из международных аэропортов Челябинска и Магнитогорска возобновляются полеты в иностранные государства. Кроме того, с 25 мая возобновляется авиасообщение между Россией и Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Подробнее читайте здесь.