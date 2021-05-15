Сендвич-панели загорелись в Челябинске

Возгорание ликвидируют 13 пожарных

В социальных сетях жители Челябинска сообщают о том, что в Советском районе на улице Блюхера что-то горит: черный дым виден за несколько километров. По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, по предварительным данным, горят сендвич-панели.

«На Блюхера, 101 по предварительным данным горят сендвич-панели на открытой территории. На месте работают 3 автоцистерны и 13 человек личного состава»,— уточнили корреспонденту ИА «Первое областное» в «чрезвычайном» ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники МЧС работают на ликвидацию возгорания.

Причины возгорания также выясняются специалистами.