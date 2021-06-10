В преддверии Дня России Алексей Текслер вручил южноуральцам государственные награды

Губернатор поздравил жителей Челябинской области, которые вносят значимый вклад в развитие региона и страны

Алексей Текслер провел церемонию вручения государственных наград Российской Федерации. В четверг, 10 июня, глава региона также вручил южноуральцам награды Челябинской области.

«Сегодня, накануне Дня России, мы вручаем государственные награды людям труда, таланта, многодетным семьям, всем тем, кто вкладывает душу в свою работу, честно выполняет свой профессиональный, человеческий долг, вносит значимый вклад в развитие нашей страны и Челябинской области. Каждый из вас, конечно, заслужил эти высокие награды и звания благодаря личной самоотверженности, силе духа, умению в одиночку и коллективно решать важные задачи. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас, пусть всегда вам сопутствует профессиональный и жизненный успех. Желаю вам здоровья, новых достижений, большой душевной энергии и удачи в делах», — обратился к южноуральцам Алексей Текслер.

Трем жителям Челябинской области вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Многодетная семья Мамишевых из Озерска получила медаль ордена «Родительская слава» — супруги воспитывают шестерых детей.

По указу президента России Владимира Путина почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации», «Заслуженный спасатель Российской Федерации», «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоены пяти южноуральцам. Нескольким жителям Челябинской области объявлена благодарность президента РФ. Кроме того, двух медиков поощрили благодарственным письмом.

В ходе торжественной церемонии Алексей Текслер вручил и региональные награды знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью», а также удостоверения о присвоении почетных званий «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области» и «Заслуженный юрист Челябинской области».

За заслуги при спасении жизни и здоровья людей в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией, большой вклад в сохранение и укрепление здоровья населения шесть челябинских медработников награждены почетной грамотой губернатора.