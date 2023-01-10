Стоимость бензина в Челябинской области одна из самых низких в России

Доступные цены зафиксировали на марки АИ‑92 и АИ‑95

В Челябинской области цены на бензин марки АИ-92 одни из самых низких в России. Это выяснила Контрольно-счетная палата региона.

В среднем стоимость топлива составляет 43 рубля 50 копеек за один литр. Это вторая наименьшая цена среди всех регионов страны. Дешевле бензин АИ-92 только в Ямало-Ненецком автономном округе — 43 рубля 27 копеек за литр.

Недорогой бензин также продают в Ханты-Мансийском автономном округе — 44 рубля 33 копейки за один литр, Кемеровской области — 44 рубля 62 копейки, Курганской области — 44 рубля 64 копейки.

Самый дорогой бензин марки АИ-92 в Чукотском автономном округе — 63 рубля за один литр. В среднем по России цена топлива составляет 47 рублей 21 копейку, по Уральскому федеральному округу — 45 рублей 6 копеек.

В Контрольно-счетной палате региона также отмечают, что цена на бензин марки АИ-95 в Челябинской области тоже одна из самых низких в России — 47 рублей 71 копейка за один литр. Дешевле топливо только в Алтайском крае — 46 рублей 88 копеек, Ямало-Ненецком автономном округе — 47 рублей 18 копеек, Томской области — 47 рублей 49 копеек.