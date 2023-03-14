Челябинская область продолжает оставаться в тройке регионов, в которых продают самый дешевый в стране бензин марки АИ-92. В среднем литр горючего стоит 43,49 рубля, сообщили в Контрольно-счетной палате области.
Челябинскую область опережают Ямало-Ненецкий автономный округ (40,74 рубля за литр) и Республика Коми (43,05 рубля за литр). На четвертом месте расположился Ханты-Мансийский автономный округ (44,31 рубля за литр). Пятерку лидеров по дешевизне бензина марки АИ-92 замыкает Курганская область (44,33 рубля за литр).
В целом по России средняя цена на это топливо составила 47,14 рубля за литр.
В свою очередь, эксперты отметили и пятерку регионов, в которых литр бензина марки АИ-92 стоит значительно дороже, чем в Челябинской области. Например, в Чукотском автономном округе средняя цена на топливо составила 63 рубля за литр. В Магаданской области — 57,14 рубля за литр, в Республике Саха — 56,72 рубля за литр, в Камчатском крае — 55,99 рубля за литр, а в Сахалинской области — 55,47 рубля за литр.
«Следует отметить, что цена на бензин марки АИ-95 в Челябинской области также входит в пятерку самых низких в России и составляет 47,61 рубля за литр. Дешевле топливо данной марки только в Ямало-Ненецком автономном округе (44,49 рубля за литр), Алтайском крае (46,87 рубля за литр), Республике Коми (47,17 рубля литр) и Томской области (47,50 рубля за литр)», — сказали в КСП Челябинской области.
Напомним, цены на бензин в России остаются стабильными с тенденцией к снижению. Эксперты связывают это с переизбытком нефтепродуктов на внутреннем рынке. К этому привело сокращение экспорта из-за санкций и на фоне увеличения производства топлива.
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