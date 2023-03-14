Челябинская область вошла в топ‑3 регионов с дешевым бензином

Стоимость топлива марки АИ‑92 составляет 43,5 рубля за литр

«Следует отметить, что цена на бензин марки АИ-95 в Челябинской области также входит в пятерку самых низких в России и составляет 47,61 рубля за литр. Дешевле топливо данной марки только в Ямало-Ненецком автономном округе (44,49 рубля за литр), Алтайском крае (46,87 рубля за литр), Республике Коми (47,17 рубля литр) и Томской области (47,50 рубля за литр)»,

— сказали в КСП Челябинской области.