В Челябинске после столкновения двух грузовиков на проезжую часть разлился бензин

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС





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Сегодня, 15 августа, в Ленинском районе возле здания городской Госавтоинспекции столкнулись бензовоз КамАЗ и МАЗ, груженный сухой смесью. Об этом Первому областному информагентству сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по региону.

«У КамАЗа повреждена запорная арматура, топливо выливается на проезжую часть. Сотрудники МЧС осуществляют смыв топлива. Сотрудниками ГИБДД ограничено движение автотранспорта. К месту прибыла цистерна топливной компании для перекачки топлива. От администрации города к месту следуют две поливомоечные машины и автомобиль с песком», — рассказали в региональном ГУ МЧС.

На месте происшествия работает резервный бензовоз. Сотрудники МЧС покрывают проезжую часть пеной, чтобы избежать возгорания.