Челябинская область на втором месте в России по дешевизне бензина марки АИ‑92

Один литр топлива стоит в среднем 46 рублей 89 копеек

В Челябинской области зафиксировали одни из самых низких цен на бензин в России. Литр топлива по состоянию на 14 августа в среднем стоил 51 рубль 84 копейки. Бензин популярной марки АИ-92 обходился в среднем в 46 рублей 89 копеек. Такие данные сообщает Росстат. По сравнению с июлем цены поднялись на 2—3 рубля.

Бензин АИ-95 в Челябинской области стоил 51 рубль 49 копеек, а АИ-98 и выше — 63 рубля 52 копейки. Цена дизельного топлива на 14 августа в среднем составляла 58 рублей 37 копеек. В рейтинге регионов с низкой стоимостью бензина в целом Челябинская область стала 10-й. По статистике цен на топливо АИ-92 наш регион второй. Дешевле бензин этой марки только в Омской области — 46 рублей 67 копеек.

В УрФО Челябинская область вторая по низкой цене на бензин. На первом месте Курганская область — 50 рублей 15 копеек. Самые высокие цены — в Тюменской области, 53 рубля 89 копеек. В целом по Уральскому федеральному округу бензин стоил 52 рубля 75 копеек.

В среднем по России цена бензина по состоянию на 14 августа была 53 рубля 98 копеек. Стоимость топлива марки АИ-92 составляла 49 рублей 99 копеек, АИ-95 — 54 рубля 58 копеек, АИ-98 и выше — 65 рублей 34 копейки. Дизель стоил 59 рублей 27 копеек.

Самый дешевый бензин в стране Росстат выявил в Алтайском крае (49 рублей 99 копеек за литр), Курганской области (50 рублей 15 копеек) и Республике Татарстан (50 рублей 20 копеек). Наибольшая стоимость топлива в Чукотском автономном округе (64 рубля 17 копеек), Республике Саха — Якутия (63 рубля 14 копеек) и Сахалинской области (62 рубля 88 копеек).

Цены на бензин растут по всей стране. За период с 8 по 14 августа топливо подорожало в 82 субъектах Российской Федерации. Самое значительное повышение цены Росстат зафиксировал в Чеченской Республике — на 2%.

На розничной стоимости бензина сказывается ситуация на оптовой бирже. Вице-премьер России Александр Новак в середине июля поручил проработать предложения по стабилизации цен на топливо. При этом он отметил, что некоторые нефтяные заводы перенесли плановые ремонтные работы на более поздний срок.