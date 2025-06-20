Стенд Челябинской области на ПМЭФ‑2025 готовили два месяца

Впечатляющая конструкция привлекает посетителей форума

Второй год участия Челябинской области в Петербургском международном экономическом форуме со стендом запомнится этой впечатляющей конструкцией. Готовили ее долго — последние два месяца, рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Валерий Денисенко.





Элементы стенда делали в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге.

«Самое важное, что мы определили, — это тематика. Отталкивались от того, что Челябинская область — промышленный регион и регион с людьми, на которых все держится. Поэтому слева и справа на стенде расположены фигуры титанов», — рассказал нам Валерий Денисенко.

Впрочем, учитывая место проведения форума — Санкт-Петербург, наши титаны вполне соотносятся с атлантами, которые есть на многих зданиях Северной столицы. Одни из известных — у Эрмитажа.





Шахматная партия двух челябинских роботов-манипуляторов показывает их возможности и точность работы. Фигуры на доске хоть и большие, но их надо аккуратно взять, не уронив соседние, и переставить, сделав ход. Устройства сделаны на первом в России «Заводе роботов», который в феврале 2024 года открыл президент Владимир Путин.

«Эти роботы грузоподъемностью 60 килограммов пользуются популярностью. Они создали определенный фурор, потому что новая фишка для ПМЭФ. Раньше они никогда не играли в шахматы. Тем более мы говорим, что это еще и полностью российские роботы, что создает дополнительную гордость за страну, регион», — пояснил Валерий Денисенко.

На огромном 3D-экране гости стенда видят абсолютно все, что происходит в регионе (например, обновление транспорта), чем мы гордимся (текущие достижения в экономике) и к чему мы движемся в будущем — роботизация, высокие технологии. Этот экран и зеркальный пол быстро стали популярной фотозоной.