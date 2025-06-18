Стенд Челябинской области на ПМЭФ‑2025 показывает технологический прогресс региона

Образ промышленного центра поддерживают титаны и роботы

Второй год подряд Челябинская область участвует в Петербургском международном экономическом форуме со своим стендом. В этот раз он поддерживает образ нашего региона как центра российской промышленности. Символами технологического прогресса выступают титаны и роботы. Также на стенде есть эмблема 80-летия Великой Победы. ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Стенд Челябинской области привлекает двумя скульптурами титанов высотой пять метров. Фигуры — отсылка к советской монументальной скульптуре. Они держат на своих плечах металлургию и машиностроение региона, поддерживают статус опорного края державы.









На центральном экране с помощью 3D-технологии показаны промышленность, в том числе чистые производства, сельское хозяйство, туризм, обновление городского транспорта, 80-летие Победы.





Одна из фишек стенда — игра в шахматы роботами-манипуляторами. Они изготовлены в Челябинске на «Заводе роботов». Каждый их ход в точности повторяет реальную игру между легендарным гроссмейстером и уроженцем Челябинской области Анатолием Карповым и чемпионом Болгарии Веселином Топаловым. Эта инсталляция говорит о том, что технологический прогресс и интеллектуальное наследие могут гармонично сосуществовать. Отдавая дань уважения знаменитому земляку, о его достижениях рассказывают на языке будущего.





На стенде также представлены лимонады Lapochka из Аши в эксклюзивных баночках. На этикетках изображены достопримечательности и герб Челябинской области. Производитель напитков впервые участвует в ПМЭФ с командой региона и рад поддержать имидж Южного Урала таким нетривиальным способом.





«Представляем четыре разных вкуса. Мы старались подобрать вкус под вайб той достопримечательности, которая есть. Вместе с нашим регионом выбрали несколько классных мест. Взяли два озера — Тургояк и Увильды. У нас уже была коллаборация с ГЭС „Пороги“, продолжаем ее. Также есть баночка с символом Южного Урала как сувенир нашего стенда»,— рассказал нам СЕО Lapochka Антон Балыклов.

Он также поблагодарил команду губернатора за приглашение принять участие в работе стенда Челябинской области. Это хороший вклад в репутацию, отметил сооснователь бренда напитков.





В составе делегации Челябинской области работают крупнейшие предприятия региона: ММК, ЧКПЗ, УралАЗ, ЮГК, «Союзпищепром», «Ресурс», «Хлебпром» и другие. Во время ПМЭФ-2025 ожидается подписание 24 соглашений с федеральными и региональными инвесторами и компаниями, с губернатором Курганской области и Санкт-Петербургским государственным университетом. Также будет заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Ашинским металлургическим заводом. Общая сумма инвестиций оценивается в 167 миллиардов рублей. Будет создано почти 10 тысяч рабочих мест. В рабочую программу губернатора Алексея Текслера входят встречи и переговоры, участие в панельных дискуссиях.

Кроме того, Челябинск заключит соглашение об установлении дружественных отношений с районным муниципалитетом Седибенг провинции Гаутенг (Южно-Африканская Республика).