Стал известен новый владелец недостроя возле гостиницы «Малахит» в Челябинске

Завершать работы будет «Трест Магнитострой»

Новым собственником недостроя на пересечении улиц Красной и Труда в Челябинске стала строительная компания ООО «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого. Соответствующая запись появилась в выписке Росреестра. В документах говорится, что на участке должен появится административно-торговый комплекс.

О том, что недостроенный объект рядом с гостиницей «Малахит» продан его владельцами, сообщила в начале ноября замглавы Челябинска по имущественным и правовым вопросам Надежда Рыльская. Однако кто стал его новым собственником не сообщалось. Известно, что компания должна завершить строительство объекта за три года.

Журналисты ИА «Первое областное» отправили запрос в ООО «Трест Магнитострой», но на момент публикации материала ответ не поступил.

В 2006 года компания Евгения Рогозы «Монолит» начала возводить на этом участке торгово-офисный комплекс с вертолетной площадкой. Но вскоре работы были заморожены. Затем его владельцем стала компания «Уралбизнестрой», однако строительство здания так и не возобновилось. В мае 2020 года администрация Челябинска обратилась в арбитражный суд с иском об изъятии недостроя путем продажи с публичных торгов, но получила отказ.