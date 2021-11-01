Новый владелец достроит ТРК возле гостиницы «Малахит» в Челябинске

Мэрия рассчитывает, что объект завершат за три года

Владельцы недостроя на пересечении улиц Красной и Труда продали его. Теперь новый собственник должен за три года завершить объект рядом с гостиницей «Малахит». Мэрия Челябинска готовится заключить договор с компанией. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявила замглавы города Надежда Рыльская.

Ранее мэрия Челябинска пыталась через суд изъять недостроенный административно-торговый комплекс у ООО «УралБизнесГрупп». Однако чиновникам отказали. Кто купил объект, в администрации не уточняют.

«Объект на Красной и Труда, по которому ранее судом администрации было отказано в изъятии, был продан другому юридическому лицу. В настоящее время оформляются все сведения. После предоставления документов в администрацию по указанному объекту город заключит договор на завершение этого объекта на срок три года», — сообщила Надежда Рыльская.

Изначально на этом участке компания Евгения Рогозы «Монолит» собиралась возводить торгово-офисный комплекс с вертолетной площадкой на крыше. Проект стартовал в 2006 году, но работы были заморожены. Долгострой в центре города также был включен в список гостиниц, которые должны возвести к саммитам ШОС и БРИКС.

По данным мэрии, в ближайшее время должен состояться аукцион по поиску застройщика для завершения двух домов в микрорайоне Яблочный. Собственник объекта — ООО ПКО «Челябинск-стройиндустрия» (ПКО «ЧелСи», принадлежит семье вице-спикера Заксобрания региона Юрия Карликанова). Недавно объект уже пытались продать, но покупателей не нашлось. У организации было 172 обманутых дольщика. Торги состоятся 10 ноября. 30 ноября проведут аукционы для решения проблем еще двух недостроев.