Средний размер потребительского кредита в Челябинской области превысил 200 тысяч рублей

Сумма займа увеличилась на 48%

Средний размер потребительского кредита в Челябинском отделении Сбербанка за год вырос на 47,5% и составил 205 тыс. рублей. С начала года жители Челябинской области взяли в Сбербанке более 180 тыс. потребительских кредитов на сумму 37,4 млрд рублей и более 16 тыс. жилищных кредитов общим объемом 28,4 млрд рублей.

«С начала года количество выданных потребительских кредитов жителям Челябинской области выросло в полтора раза. Интерес к продукту растет благодаря доступности предложений и оптимизации условий их выдачи. Сегодня получить заем можно через любой удобный человеку канал — оформить кредит онлайн или обратиться к нам в офис», — прокомментировал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Чтобы подать заявку на потребительский кредит в СберБанк Онлайн, нужно зайти в раздел «Кредиты» → «Взять кредит в Сбербанке» → выбрать нужный вид кредита → выбрать условия кредита (сумму, срок и условия страхования). Необходимо внимательно проверить все данные анкеты, указать достоверную информацию о доходе и нажать «Продолжить». Далее подтверждаем заявку СМС-паролем и ждем решения банка в ответном сообщении. Обычно это занимает около двух минут, максимальный срок рассмотрения — два рабочих дня.



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