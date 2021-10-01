Экс-заместителя главы Сосновского района обвинили в сдаче непригодного жилья для сирот

Ущерб муниципалитету составил более 1,7 млн рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Сосновского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый без проведения экспертизы прибрел за бюджетные деньги два дома для детей-сирот. Впоследствии строительно-техническая экспертиза признала эти дома непригодными для проживания.

«Данными действиями были нарушены права граждан и причинен ущерб муниципалитету на сумму более 1,7 млн рублей», — сообщили в региональном СУ СКР.

В отношении экс-заместителя главы района было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, в 2019 году дело о непригодном жилье для детей-сирот в Карталинском муниципальном районе закончилось вынесением приговора в отношении бывшего главы района Сергея Шулаева и его заместителя Светланы Бровкиной. Суд признал их виновными в совершении преступлений по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий». Сергею Шулаеву и Светлане Бровкиной было вынесено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Также им запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 2,5 года.