Двенадцать школ и один детский сад закрыты на карантин по ОРВИ и ковиду в Челябинской области

Заболеваемость среди детей пошла на спад

Ряд школ и детских садов Челябинской области находятся на карантине из-за вспышек ОРВИ и ковида. Где-то закрыты отдельные группы и классы, а где-то — все дошкольное или учебное заведение. Об этом в пятницу, 1 октября, во время брифинга по ковиду рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«По ковиду и гриппу на территории области полностью закрыты 12 школ и один детский сад — это дошкольное учреждение в Байрамгулово. Также частично закрыты 205 школ и 12 детских садов», — рассказала Ирина Гехт.

По словам чиновника, заболеваемость среди детей на минувшей неделе медленно, но пошла на спад. Неблагополучная ситуация по ОРВИ и гриппу ухудшается в основном за счет трудоспособного населения. Взрослые пациенты показали прирост на 20%.

«В четырех регионах России уже есть случаи гриппа. И поэтому главные санитарные врачи и пульмонологи призывают прививаться от гриппа. На Южном Урале такую прививку сделали уже 18,7% населения. Активнее всего прививаются малыши до трех лет и дети с трех до шести. Чуть меньше школьники», — замечает Ирина Гехт.

Медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками от ковида и гриппа в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».



Прививку от коронавируса 2 и 3 октября можно поставить в крупных ТРК региона.

