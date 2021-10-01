Спортсменка из Магнитогорска установила новый мировой рекорд в пауэрлифтинге

Екатерина Зайцева в жиме штанги лежа подняла 230 кг

Южноуральская спортсменка показала удивительный результат на прошедшем в Екатеринбурге коммерческом турнире «Золотой тигр» по силовым видам спорта. Выступая в пауэрлифтинге, Екатерина Зайцева обновила собственное же мировое достижение. В жиме штанги лежа ей удалось поднять 230 кг, сообщает официальный сайт турнира.

«После успешного выступления я буквально прыгала от счастья. Однако потом возникло странное чувство — будто не до конца осознавала, что сделала. И только на следующий день, когда меня стали поздравлять и поддерживать в социальных сетях, я поняла, чего достигла. Эта победа значит для меня очень многое. Я побила мировой рекорд и на данный момент являюсь сильнейшей в данной дисциплине, чему несказанно рада», — поделилась своими эмоциями Екатерина Зайцева с организаторами соревнований.

Магнитогорская спортсменка занимается пауэрлифтингом с 2013 года. Первые крупные успехи на международных стартах пришли в 2016 году, когда Екатерина отправилась в Лос-Анджелес на престижный коммерческий турнир «Мистер Олимпия» и выиграла его. Четыре года подряд она побеждала в этих состязаниях. Пробует свои силы атлет и в других видах спорта — например в силовом экстриме. На турнире «Арнольд Классик» в 2020 году Екатерина Зайцева вошла в пятерку сильнейших.