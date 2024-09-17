Челябинская область сохранила высокую кредитоспособность

Регион остается стабильным заемщиком

Кредитный рейтинг Челябинской области остается на уровне АА (RU), сообщает российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Прогноз «Стабильный». Также отмечается, что регион демонстрирует низкие бюджетные риски и способность выполнять взятые на себя обязательства.



«Бюджетный профиль региона, по сообщению АКРА, оценивается как сильный, долговой профиль — как очень сильный. Фактов неисполнения областью ее долговых обязательств не зафиксировано, случаи нарушения бюджетного законодательства отсутствуют»,— отмечает пресс-служба министерства финансов региона.

Аналитики оценили профиль ликвидности бюджета как сильный. Также отметили, что Челябинская область не нуждается в коммерческих или краткосрочных казначейских кредитах. Текущие расходы покрываются за счет текущих доходов, без привлечения займов. Текущий кредитный рейтинг региона обусловлен низким уровнем долговой нагрузки.

АКРА использовало для исследования кредитоспособности Челябинской области данные Минфина РФ, Росстата и ФНС, а также закон о региональном бюджете. Стоит заметить, что достигнутый уровень кредитного рейтинга сохраняется с декабря 2019 года. Челябинская область находится максимально близко к наивысшей оценке по рейтинговой шкале АКРА.

Все эти факторы говорят о неизменной стабильности и надежности Челябинской области как заемщика.

Автор: Ксения Рындина