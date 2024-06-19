Вакансии для подростков в Челябинске обновляются раз в неделю

Найти работу реально даже в разгар лета

Многие школьники готовы работать во время летних каникул, но не знают, с чего начать поиск вакансий и на какие зарплаты можно рассчитывать. Мы нашли ответы на эти и другие вопросы, которые важно знать при оформлении на работу в столь юном возрасте.

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА РАБОТУ

Подростки в России могут работать с 14 лет. Но до 16 лет на это нужно иметь разрешение от родителей.

В каникулы школьники 14–15 лет могут работать четыре часа в день, подростки 15–16 лет — по пять часов, а старшеклассники 16–18 лет — уже по семь часов в сутки.

При выходе на работу обязательно заключайте трудовой договор.

«Трудовой договор от имени несовершеннолетнего работника подписывается его родителем или опекуном», — говорит челябинский адвокат по трудовому праву Полина Портянова.



ГДЕ ИСКАТЬ ВАКАНСИИ

Работу лучше искать официальную, то есть с заключением срочного договора и оформлением трудовой книжки. Это станет гарантией, что вас не обманут. В противном случае можно остаться без денег или, что еще хуже, стать участником темной схемы.

«В интернете можно найти вакансии с доходом выше 100 тысяч рублей. За эти деньги подростков просят „перевозить нетяжелые грузы“. И не каждый ребенок понимает при этом, что его вербуют на закладку наркотиков», — замечают эксперты трудового рынка.

Лучше всего искать работу на надежных площадках.

ШКОЛА

И начать можно с собственной школы.

Школы Челябинска формируют списки ребят, готовых работать в трудовых отрядах мэра. Зарплата здесь скромная — 9627 рублей за отработанный полностью месяц. Но и нагрузка небольшая — пять дней в неделю по три часа. На работу берут ребят с 14 до 17 лет.

Школьникам из отрядов мэра предлагают три вида занятости: благоустройство территорий, помощь пожилым людям и проведение досуговых мероприятий для малышей из школьных лагерей.

«С 9:00 до 12:00 дети работают, а потом посещают различные мероприятия. Подростки проходят профессиональные пробы, участвуют в деловых играх и посещают патриотические семинары», — рассказали нам в мэрии.

МЭРИЯ

Если школа по разным причинам не формирует отряды мэра, родители могут обратиться в центр поддержки молодежных инициатив при управлении по делам молодежи Челябинска. Здесь ребенка запишут в резерв и при появлении свободного места оформят в отряды мэра.

Центр поддержки молодежных инициатив находится на улице Карла Либкнехта, 9, тел. 264-69-77.

Также в центре родители могут получить информацию о вакансиях на челябинских предприятиях. Но они для подростков постарше — с 16 лет.

Вакансии здесь уже разнообразнее и интереснее, зарплаты тоже. Перечень обновляется раз в неделю.

Например, сейчас агрофирма «Ариант» ищет подсобных рабочих на загрузку сырья в коробки и уборку производственных помещений. Работников обещают бесплатно кормить, зарплата договорная. Кондитерской фабрике «Фантель» нужны стажеры на сборку тортов с доходом около 1200 рублей за смену. А фабрике «Южуралкондитер» — упаковщики с доходом от 22 тысяч в месяц. Кроме того, нужны нянечки в садики, гардеробщик в театр и садовник в дом престарелых.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Искать работу сегодня можно и в центрах занятости населения. Для поиска вакансий через биржу труда придется завести личный кабинет на портале «Работа в России» (trudvsem.ru) и разместить на нем свое резюме.

Предложение может поступить от сотрудника ЦЗН или работодателя напрямую. Опасаться мошенников здесь не стоит, так как портал размещает вакансии от надежных партнеров. Также подростки могут искать подходящие вакансии сами. Для этого на портале «Работа всем» нужно выбрать вкладку «Поиск работы» и правильно настроить фильтр: выбрать пункты «Челябинская область», «Временная занятость» и «Временное трудоустройство», а в разделе «Трудоустройство социально незащищенных групп» указать «Несовершеннолетние работники».

ЧАСТНЫЕ КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА

Резюме можно оставить и на сайтах частных кадровых агентств. Чаще всего здесь ищут промоутеров, продавцов, сотрудников на выкладку товара, курьеров и предлагают рыночные зарплаты.

Помните, что подростков нельзя привлекать к подъему тяжестей, а также к работе, которая может причинить вред здоровью и нравственности ребенка (например, к продаже табака и спиртного). Также подросткам запрещено работать вахтовым методом.