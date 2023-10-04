Среднемесячная зарплата в Челябинской области за год выросла на 15%

Она достигла 55,8 тыс. рублей

В Челябинской области в январе — июле 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 55 846,8 рубля. По сравнению с семью месяцами 2022-го сумма увеличилась на 15,4%. Такие данные сообщает Челябинскстат. Реальная заработная плата, которая рассчитывается с учетом индекса потребительских цен, выросла на 9,9% по сравнению с январем — июлем 2022 года.

Выше средней по региону зарплата в январе — июле была в организациях, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью (на 35%), работой в области информации и связи (на 31,6%), финансовой и страховой деятельностью (на 33,2%). Однако есть компании, где уровень заработной платы был ниже, чем в среднем по области. Это гостиницы и предприятия общественного питания (на 43,8%), услуги (на 35,4%), агентства недвижимости (на 33,2%).

Зарплату более 70 тыс. рублей в январе — июле 2023 года получали работники компаний по производству химических веществ и продуктов (81 139,3 рубля), лекарственных средств и медицинских материалов (79 640,9 рубля), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (77 050,5 рубля), а также в металлургическом производстве (72 828,7 рубля).

Менее 30 тыс. рублей в период с января по июль текущего года получали работники организаций по производству одежды (24 179,9 рубля), полиграфии и копирования носителей информации (29 328,8 рубля), обработке древесины и производству изделий из дерева и пробки (29 731,6 рубля).

Добавим, что, по прогнозу Минэкономразвития России, в 2023—2026 годах Челябинская область будет в числе регионов-лидеров по росту номинальной зарплаты. В среднем в течение четырех лет уровень доходов будет расти на 10,8%. Таким образом, за это время показатель увеличится в полтора раза к уровню 2022 года.