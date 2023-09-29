Треть молодежи в Челябинской области надеется на зарплату от 80 тысяч рублей в месяц

Самые большие финансовые ожидания в строительстве и сфере IT

В Челябинской области провели исследование о финансовых ожиданиях молодежи. Социологи опросили почти 2,5 тысячи респондентов в возрасте от 14 до 35 лет. Результатами поделились в Центре общественного мониторинга и проектов региона.

Анализ данных за последние два года показал, что ожидаемая зарплата молодых людей постоянно растет. В 2021 году молодежь в среднем рассчитывала получать 55,9 тысячи рублей. В 2022-м — уже более 62 тысяч.

В этом году суммы стали значительно выше. Треть респондентов (33,4 процента) хотели бы иметь зарплату не менее чем в 80 тысяч рублей. Примерно каждый пятый хочет получать от 45 тысяч до 50 тысяч (18,9 процента) и от 51 тысячи до почти 80 тысяч (18,2 процента).

За 35-45 тысяч рублей готов работать каждый десятый. (18,9 процента) Меньше всего тех, кто готов ежемесячно получать до 35 тысяч — 8,3 процента.





«Самые высокие зарплатные ожидания молодежи зафиксированы в Челябинске (94,7 тысячи рублей) и в сельских районах (93,7 тысячи рублей), низкие — в малых городах (70,3 тысячи рублей)», — отметили в Центре общественного мониторинга и проектов.

Больше всего рассчитывают получать респонденты, занятые в строительстве и сфере IT, а также те, кто имеет собственный бизнес. Низкие зарплатные ожидания эксперты отметили у работников сферы услуг и торговли.