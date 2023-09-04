Среднемесячная зарплата в Челябинской области выросла на 15%

Высокие темпы роста доходов — в промышленности и сфере перевозок

Среднемесячная начисленная заработная плата работников Челябинской области в январе — июне выросла до 55,7 тыс. рублей, что на 15,1% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе минэкономразвития Челябинской области со ссылкой на данные Челябинскстата.

Высокие темпы роста среднемесячной зарплаты в первом полугодии зафиксированы у работников сферы перевозок и транспортных услуг, доходы которых выросли до 55,9 тыс. рублей (+20,1%).

Также увеличилась среднемесячная зарплата сотрудников промышленного комплекса региона — до 63,1 тыс. рублей (+18,8%), информационных технологий и связи — до 73,1 тыс. рублей (+14,4%), сферы здравоохранения — до 51 тыс. рублей (+12,9%).





Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) за январь — июнь составила в Челябинской области 109,4%.

Высокие темпы роста реальной зарплаты выявлены по итогам первого полугодия в сфере общепита и гостиничного бизнеса — до 31,1 тыс. рублей (+27% к аналогичному уровню прошлого года), сфере операций с недвижимым имуществом — до 37 тыс. рублей (+20%), образовании — до 46,4 тыс. рублей (+16,9%).

У администраторов реальная зарплата увеличилась до 43,3 тыс. рублей (+14,8%), у строителей — до 46,4 тыс. рублей (+16,9%).