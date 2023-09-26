До конца 2026 года зарплаты челябинцев увеличатся в полтора раза

Минэкономразвития опубликовало прогноз роста доходов жителей России

В 2023—2026 годах Челябинская область будет в числе регионов-лидеров по росту номинальной зарплаты. В июне этого года сумма была 61 604 рубля. В среднем в течение четырех лет уровень доходов будет расти на 10,8%. Таким образом, за это время показатель увеличится в полтора раза к уровню 2022 года. Это данные из прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития России.

Как сообщили в пресс-службе министерства экономики Челябинской области, одновременно реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) к концу 2026 года (относительно 2022 года) вырастет на четверть.

«В настоящее время прогноз социально-экономического развития Челябинской области находится в стадии формирования и будет утвержден постановлением правительства Челябинской области в срок до 1 ноября 2023 года», — добавили в пресс-службе регионального Минэконома.

Согласно прогнозу федерального министерства, также Челябинская область в 2023—2026 годах будет в числе лидеров по росту оборота розничной торговли. Ожидается, что регион войдет в топ-5 по этому показателю, а объем выручки торговых компаний вырастет на 5,3%.

С января по июль 2023 года оборот розничной торговли в Челябинской области вырос уже на 9,7%. В денежном выражении это 483,4 млрд рублей. По данным Росстата, это больше, чем в среднем по УрФО (+7,2%) и по РФ (+2,4%).