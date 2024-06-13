В Челябинской области начисленная зарплата с 2019 года выросла в два раза

Регион лидирует в УрФО по темпам роста доходов населения

Сегодня, 13 июня, в ходе обращения к депутатам Заксобрания Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в регионе последние годы установился тренд на увеличение начисленной зарплаты. С 2019 года она выросла в два раза.

«Растут наиболее важные для наших граждан показатели. Если сравнивать с первым кварталом 2019 года, начисленная зарплата увеличилась в регионе в два раза, реальная зарплата (с учетом инфляции) — на 36%, реальные среднедушевые доходы — на 20%», — сказал Алексей Текслер.

Последние годы Южный Урал опережает по темпам роста заработной платы другие регионы УрФО.

Увеличение доходов связано в том числе с ростом конкуренции работодателей за профессиональные кадры. В настоящее время в регионе установился рекордно низкий показатель безработицы — менее 0,5%.