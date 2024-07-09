В Челябинске за полгода больше всего зарплата выросла у консультантов и стратегов

Специалистам предлагают более 99 тысяч рублей

За первые шесть месяцев 2024 года работодатели Челябинска подняли зарплату в среднем на 13%. Если в январе средний ежемесячный доход составлял 49,4 тысячи рублей, то в июне он вырос до 56 тысяч. Наибольший рост зарплат зафиксирован в сферах «Консалтинг и стратегии», «Фитнес и салоны красоты» и «Сельское хозяйство», передают аналитики «HeadHunter Урал».

«В разрезе профессиональных сфер могли получить прибавку больше других трудящихся работники из сферы консалтинга и стратегии — в этой сфере доход вырос 35% и в июне составил 99,1 тысячи рублей. Зарплаты в вакансиях для финансовых аналитиков с начала года взлетели на 48% — до 70 тысяч рублей», — уточнили в компании.

На 33% с начала года выросли зарплаты у сотрудников салонов красоты и спортивных клубов. Сейчас им предлагают более 59 тысяч рублей. Фитнес-тренеры могут зарабатывать по 50 тысяч ежемесячно — доходы в этой сфере увеличились на 25%.

Средняя зарплата в сельскохозяйственной сфере возросла на 27% — до 96,4 тысячи рублей. До 125 тысяч рублей предлагают машинистам, до 60 — ветврачам и до 80 — технологам.

На 25% за полгода возросла зарплата у специалистов, трудящихся в сферах «Маркетинг и реклама», «Рабочий персонал» и «Строительство, недвижимость». Более 93 тысяч рублей предлагают добытчикам сырья — это на 24% больше, чем в январе 2024 года.

При этом зарплаты заметно упали в сферах «Страхование» и «Административный персонал» — на 3 и 12% соответственно. Средняя зарплата в июне в этих сферах составила 44,9 и 48,6 тысячи рублей.