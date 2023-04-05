Спрос на шиномонтаж в Челябинске вырос на 42%

Владельцы машин из-за потепления начали менять авторезину

Резкое потепление привело к повышенному спросу на шиномонтаж. В минувшем марте в Челябинске потребность в замене автомобильной резины выросла сразу на 42%. Вместе с этим на 13% увеличилось количество объявлений от мастеров. Такие данные сообщает сервис «Авито. Услуги». В УрФО спрос и предложение выросли на 14%.

«Стоимость комплексного шиномонтажа в Челябинске, по данным „Авито. Услуг“, составляет в среднем 4 000 рублей. Однако обращаем внимание, что цены на услуги могут меняться в период резкой смены погоды, когда возрастает спрос»,— отмечают в пресс-службе сервиса.

В челябинских пунктах шиномонтажа из-за теплой погоды очереди появились в конце марта. Основной же поток автовладельцев ждут в середине апреля. До этого времени эксперты советуют все же не менять резину. Информационное агентство «Первое областное» выяснило, как изменилась за год стоимость расходных материалов, самих летних шин и их замены. Кроме того, мы разобрались, как можно законно утилизировать старую авторезину и сколько это стоит.