В Челябинске подорожала замена автомобильной резины

Средний чек составляет 2 тыс. рублей

Теплая погода в Челябинске привела к появлению первых очередей в пунктах шиномонтажа, но основного потока автомобилистов владельцы сервисов ожидают через две недели, в середине апреля. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, как изменилась за год стоимость расходных материалов, летних шин и их замены.

Шины в ассортименте

Метеоцентр «Фобос» не рекомендовал автомобилистам отправляться на сезонный шиномонтаж ранее второй декады апреля. Эксперты советуют менять зимнюю резину на летнюю, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +5 градусов и продержится минимум неделю. Сейчас самое время прикупить летнюю резину и необходимые расходные материалы.

«В начале марта сообщалось, что российский рынок шин сократился на 15% по итогам 2022 года. При этом сегмент покрышек для легковых автомобилей, наоборот, вырос на 3%. Эксперты считают, что россияне активно закупали компоненты впрок, опасаясь перебоев с поставками», — сообщает сайт «Авто.ру» со ссылкой на собственные источники.

Чтобы проверить ассортимент летних покрышек для легковых авто, мы посетили несколько центров продаж в Челябинске. В этом году дефицитных позиций по импортным шинам стало гораздо меньше: с запасом на складах представлена летняя резина Pirelli, Bridgstone, Nokian, при этом есть весь размерный ряд. Напомним, в прошлом году из-за санкций весной были перебои с поставкой импортной «резины».

Стоимость импортных шин сохранилась на уровне прошлого года, она варьируется от 5 до 9 тыс. рублей за штуку в зависимости от марки и характеристик. Так, Pirelli P1 Cinturato Verde R15 в рознице можно купить за 4950 рублей (шт.), Nokian Tyres Hakka Green R14 продают за 4400 рублей (шт.), Bridgstone EP-150 R14 стоят 5680 рублей (шт.). На резину более высокого ценового сегмента можно оформить предзаказ, ее доставят в центр через несколько дней со склада. К примеру, Michelin Pilot Sport 4 SUV R20 можно приобрести за 12 тыс. рублей за штуку.

«Большой спрос последние два года мы фиксируем на шины отечественных производителей, которые более доступны по цене. Также в рознице представлен большой выбор китайских брендов, которые на 5—10% дороже российских, но по качеству очень достойные», — сообщил менеджер автоцентра «Цефей» в Челябинске.

По данным опроса «Автостата», 50,7% респондентов готовы приобретать шины отечественных и китайских производителей. При этом российским маркам отдали предпочтение 39,8%, китайским — 10,9%. В топ-3 российских лидеров попали бренды Cordiant (44%), KAMA (31%) и Viatti (13%). Тем не менее почти треть участников исследования (32%) сказали, что не готовы отказаться от европейских марок покрышек.

Кстати, самые дешевые покрышки от отечественного производителя R14 стоят в рознице 3 тыс. рублей за штуку, то есть комплект новой летней резины обойдется в 12 тыс. рублей. Средний чек за услуги шиномонтажа колес среднего диаметра в этом году достиг 2 тыс. рублей по системе all inclusive (в 2022 году — 1800 рублей). Если постараться, то можно найти сервисы гаражного типа в спальных районах, где «переобуют» за 1,5 тыс. рублей.

Как сэкономить на ТО?

Перед грядущим сезоном отпусков эксперты советуют пройти ТО для личного автомобиля, чтобы избежать его поломки в самый неподходящий момент. В этом году продолжили расти в цене синтетическое моторное масло, тормозные колодки (+10%), при этом подешевели воздушные фильтры, фильтры салона (−10%) в сравнении с ценами в сентябре 2022 года.





«Моторные масла с 2022 года подорожали практически в два раза, также выросли в цене европейские бренды запасных частей. Многие товарные группы, например такие как насосы системы охлаждения, моторные масла, были запрещены к ввозу в нашу страну из Европы в 2022 году. Поэтому увеличились логистические цепочки и себестоимость доставки. Поскольку дистрибьюторам невозможно купить товар из Европы напрямую, в некоторых случаях приходится действовать через посредников, которые, в свою очередь, добавляют стоимость своих услуг. Рост цен на различные позиции составил от 30% до 100%», — сообщила ИА «Первое областное» директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

По ее словам, в 2022 году на рынке был дефицит с кузовными запасными частями, свечами зажигания, фильтрами, но сегодня недостатка нет. Расширение списков продукции, поступающей в Россию по параллельному импорту, помогло в решении этой проблемы, считает эксперт.





«Автовладельцы сегодня могут найти любую запасную часть на свой автомобиль, но, возможно, это будет не знакомый и привычный бренд, а какой-то менее известный в нашей стране производитель. И цена, конечно, тоже будет выше. Сегодня есть возможность приобретать и знакомые бренды, но с еще более значительной переплатой, чем альтернативные», — уточнила Татьяна Овчинникова.

Снижение цены на импортные расходные материалы фиксируется по тем позициям, которые с легкостью можно заменить на отечественные аналоги либо на продукцию китайских производителей. В случае если такая замена пока затруднительна, владелец зарубежной торговой марки продолжит повышать цену.