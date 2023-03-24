Куда челябинцам девать изношенные автомобильные шины и сколько это стоит

Спойлер: лебедей для клумбы у подъезда сделать не получится

Челябинские автомобилисты начинают «переобувать» машины. И, как всегда в это время, встанет вопрос: куда деть износившиеся покрышки? Спойлер: выбросить в мусорный контейнер или сделать лебедя нельзя. Разбираемся, как можно законно утилизировать старую резину и сколько это стоит.

Напомним, что на контейнерной площадке для сбора ТБО отслужившие свой срок покрышки оставлять нельзя.

«Старые покрышки не относятся к твердым коммунальным отходам, вывоз которых может осуществлять привлеченная по договору организация, имеющая соответствующую лицензию», — сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с отходами «Центр коммунального сервиса».

Сделать из резины лебедей и другие фигуры тоже не получится. Эпоха стрит-арта из покрышек закончилась в 2021-м, когда в России запретили использовать при благоустройстве шины. Причина — почти не разлагающийся материал шин, который может принести вред окружающей среде. Согласно российскому федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), изношенные шины относятся к IV классу опасности. Поэтому их надо правильно утилизировать.

«Изношенные автомобильные шины подлежат утилизации. Данная процедура осуществляется специальными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. В процессе утилизации покрышки превращают в резиновую крошку, из которой затем изготавливают „мягкие покрытия“ для спортивных и детских площадок, вторсырье также используется в дорожной отрасли», — прокомментировали ранее в министерстве экологии Челябинской области.

Нам удалось узнать об 11 предприятиях, которые могут принять покрышки на утилизацию в Челябинске. У каждой должна быть лицензия на обращение с опасными отходами. Поскольку все это — частные компании, услуга платная для автомобилистов.

Правда, не все компании ориентированы на простых автомобилистов, которым нужно сдать всего четыре шины. На сайте одной из организаций, к примеру, указан прайс от двух до четырех тысяч рублей за тонну. Это актуально для владельцев шиномонтажных мастерских.

Однако у этой компании в числе услуг есть и просто «утилизация покрышек», без привязки к тоннам. Но цена — договорная. Представитель компании, с которым нам удалось связаться, сказал, что сдать шины поштучно можно, но без предоставления отчетных документов. Хозяину придется заплатить по 50 рублей за покрышку.

«А с документами — не менее тонны. Документы для экологов кому-то, например, нужны. Если вам не нужны — просто приезжаете, оставляйте, по 50 рублей платите», — сказали в компании.

На лицензированные услуги ценник значительно выше, но зато все прозрачно. За утилизацию четырех шин в среднем просят 600 рублей. Причем иногда принимают не только покрышки.

«Прием шин пневматических автомобильных отработанных; покрышек пневматических шин (с тканевым/металлическим кордом) отработанных; камер пневматических шин автомобильных отработанных (от легковых автомобилей)», — написали в одной из компаний.

Принимают, как правило, поштучно — можно утилизировать одну пробитую шину.

Как показывает практика, часть водителей избавляются от шин проще — оставляют резину в шиномонтажных мастерских. Там за услугу последующей утилизации одной покрышки просят от 100 до 200 рублей.