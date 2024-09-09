Челябинские промышленники ощущают поддержку Алексея Текслера и отвечают взаимностью

В лице губернатора они видят сильного лидера и единомышленника

Во многом благодаря действующему курсу губернатора Челябинской области Алексея Текслера промышленникам региона удалось в кратчайшие сроки мобилизоваться для совместного решения задач специальной военной операции. Такое мнение высказала генеральный директор ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Елена Тихомирова.

«Область достойно подтвердила звание опорного края державы и продолжает набирать обороты для экономического развития. Помощь в решении кадровых вопросов на предприятиях ОПК, работа по улучшению городской инфраструктуры и транспорта, создание комфортной среды для жизни и отдыха людей труда, прямой и честный диалог с людьми — вот курс нашего губернатора», — говорит руководитель предприятия.

На прошедших 7 и 8 сентября 2024 года выборах губернатора Алексей Текслер получил 81,28% голосов избирателей. Его поддержали более одного миллиона южноуральцев. По количеству голосов это рекорд среди всех прошлых результатов губернаторских выборов на Южном Урале. Главным инструментом консолидации жителей региона стала программа развития Челябинской области до 2029 года. Участие в создании «Курса Текслера» принимали простые жители и эксперты, делавшие свои предложения. Программа гарантирует региону уверенное развитие.

«Мы видим, что главой региона ведется большая работа по повышению престижа рабочих профессий. Коллектив моторостроителей ЧТЗ в полной мере ощутил поддержку Алексея Леонидовича и результаты его работы по заданному курсу. Рабочие заводов и южноуральские промышленники в лице губернатора получили сильного лидера и единомышленника, верного традициям региона, деятельного руководителя, нацеленного на дальнейшее развитие области», — резюмирует Елена Тихомирова.