Сотрудников больницы в Челябинске оштрафуют за «откат» по контракту на поставку лифтов

Договор заключили с недобросовестным подрядчиком

Челябинское УФАС России выявило нарушение антимонопольного законодательства при проведении торгов на замену десяти лифтов в Областной клинической больнице № 3. В 2017 году представители медучреждения заключили контракт на 25 млн рублей с ООО «Лифтовая компания». Сотрудники медучреждения за содействие получили от подрядчика часть прибыли, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

«До проведения электронного аукциона должностные лица больницы сообщили должностному лицу ООО „Лифтовая компания“ сведения о том, что больницей получены целевые денежные средства на замену 10 единиц лифтового оборудования. Между ними возникла договоренность о том, что для обеспечения беспрепятственного заключения контракта и принятия работ ООО „Лифтовая компания“ получит 25% от прибыли по контракту, часть которой сотрудники общества должны будут передать должностным лицам больницы», — сообщили в УФАС.

«Лифтовая компания» числилась в реестре недобросовестных поставщиков и не смогла бы выступить подрядчиком по контракту. Организация предложила найти подходящих исполнителей, с которыми в дальнейшем «Лифтовая компания» заключит договор субподряда на весь объем работ.

В процессе исполнения контракта должностные лица медицинского учреждения предложили «Лифтовой компании» составить и подписать акты выполненных работ, чтобы больница имела основания для перечисления платежа за оказанные услуги. Антимонопольное ведомство установило несоответствие объема работ указанному в актах. Работы были оплачены до их приемки, а сроки исполнения контракта нарушены — установка была завершена только через 1,5 года после заключения контракта.

Челябинское УФАС России пришло к выводу, что должностные лица больницы обеспечили возможность исполнения обязательств по муниципальному контракту недобросовестному лицу. Представители медучреждения преследовали собственную выгоду в сотрудничестве с «Лифтовой компанией» — получение денежных средств от компании после выполнения контракта.



Уголовное дело по фактам нарушения было возбуждено в апреле 2020 года. Тогда заместителя главного врача больницы Алексея Неверова отправили в СИЗО на два месяца. По версии следствия, он и его подчиненный, главный инженер больницы Антон Губанов, требовали с подрядчика 4 млн рублей. Известно, что им удалось получить 165 тыс. рублей.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ. Согласно законодательству, нарушение для должностных лиц влечет за собой штраф от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет. Для юридических лиц — от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.