Жителей Челябинской области просят не выкидывать спилы деревьев и ветки в мусорные баки

Осенью на контейнерных площадках стало скапливаться много древесных отходов

В Челябинской области специалисты регоператора фиксируют большие объемы мусора, не относящегося к твердым коммунальным отходам. В осенний период спилы деревьев, ветки и старая ботва — все это заполняет контейнерные площадки и блокирует доступ к бакам. Эта проблема наблюдается во многих муниципалитетах, сообщили в пресс-службе ЦКС.

В Магнитогорске в последние дни складируют сухие ветки вблизи мусорных баков по улице Народной и Московской. В Миассе гора растительного мусора образовалась рядом с контейнерной площадкой по улице Макаренко. В Челябинске на кучу срезанных веток во дворе дома 45а по улице Российской пожаловались местные жители.

В ЦКС пояснили, что данные отходы не относятся к ТКО, поэтому их не вывозят в рамках коммунальной услуги.

«По вопросу утилизации растительного мусора с придомовой территории в многоквартирном фонде рекомендуем обратиться в управляющую компанию или в ТСЖ, а жители частного сектора могут адресовать данные вопросы в администрацию муниципалитета», — рассказали в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Южноуральцев просят не складировать ветки и спилы деревьев в контейнеры для твердых коммунальных отходов. Растительный мусор осложняет процесс выгрузки ТКО, а также может стать причиной поломки баков и механизма прессования в мусоровозах.