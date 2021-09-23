В Челябинске состоится гандбольный турнир «Золотая осень»

В нем примут участие 6 команд из 5 городов области

В спортивном комплексе «Полет» с 24 по 26 сентября состоится открытый турнир «Золотая осень» среди команд юниоров 2010—2011 г. р. Помимо хозяев турнира в нем выступят команды из Снежинска, Глазова и Екатеринбурга, сообщает региональная федерация гандбола.

По две юниорские команды заявили на турнир представители Челябинска и Снежинска. Основу коллективов хозяев соревнований сформировали воспитанники СШОР № 13 под руководством В. Миронюка и Р. Сафиуллина.

Все команды сыграют между собой по круговой системе (каждый с каждым) в течение трех дней. По итогам набранных очков будут определены победитель и призеры турнира. Организатором мероприятия выступит Федерация гандбола Челябинской области.