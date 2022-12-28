Бакальское рудоуправление полностью погасило долги по зарплате

В отношении завода возбуждено дело о банкротстве

На градообразующем предприятии в Бакале (Саткинский район) полностью погашены долги по зарплате. ООО «Бакальское рудоуправление» (БРУ) выдало сотрудникам деньги. Некоторые из них не получали зарплату с ноября, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Челябинской области. С сентября 300 человек работают в режиме неполной занятости.

На оперативном совещании, которое проходило в Федерации профсоюзов области, была достигнута договоренность о взаимодействии Бакальского рудоуправления и НПРО «Урал» с региональным министерством промышленности.

«Ситуация в Бакальском рудоуправлении напряженная, но ее возможно решить совместными усилиями социальных партнеров. В ходе совещания все стороны пришли к пониманию, что для этого есть все экономические и правовые инструменты. В рамках социального мониторинга Федерация профсоюзов взяла на контроль выполнение работодателем своих обязательств перед работниками. Их доходы и социальные гарантии должны быть сохранены, а градообразующее производство — благополучно выйти из кризиса», — прокомментировал председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

По информации представителей БРУ, очередной кризис в БРУ начался из-за снижения спроса на железорудное сырье. Цена на него упала, а на запчасти и расходные материалы — серьезно выросла. Из-за финансовой неустойчивости на градообразующем предприятии возбуждено дело о банкротстве.

О возрождении БРУ заговорили в марте 2021 года. Об этом во время рабочего визита в Бакал объявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В апреле 2021 года научно-производственное региональное объединение «Урал» начало финансирование проекта по возобновлению производства продукции. В проект было инвестировано около 500 млн рублей. В ноябре была запущена обжиг-обогатительная фабрика. Предприятие начало расширять штат. Однако санкции и ухудшение экономических условий снова вогнали предприятие в кризис.

