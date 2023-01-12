В Бакале завершили ремонт больницы за 25 млн рублей

Работы велись несколько лет

Комфортные условия для пациентов создали в больнице Бакала, где несколько лет шли ремонтные работы. Как сообщили в региональном отделении «Единой России», за это время рабочие обновили фасад и кровлю, а также заменили окна и входные группы.

Внутри установлен современный лифт и приведен в порядок рентгеновский кабинет. Также рабочие заменили электрику и сантехнику в здании, отремонтировали сети теплоснабжения и благоустроили территорию у главного корпуса. Всего на ремонт по партийному проекту «Здоровое будущее» выделялось более 25 млн рублей.

«Все это — результат программы модернизации первичного звена здравоохранения, на протяжении нескольких лет медицинским учреждениям Бакала выделялись средства из областного бюджета», — заявила главный врач больницы Саткинского района Ираида Крохина.

По ее словам, теперь для пациентов созданы комфортные условия получения медицинской помощи. Ремонт был проведен в детской поликлинике и женской консультации, расположенных в главном корпусе больницы. Результатами ремонта остались довольны не только пациенты, но и врачи, поскольку работать в обновленном здании — одно удовольствие.