В Челябинской области через суд добиваются закрытия мусорного полигона

Росприроднадзор провел плановую выездную проверку и обнаружил нарушения

Сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора провели плановую проверку компании ООО «Комтранссервис», которая занимается сбором, транспортировкой, обработкой и утилизацией отходов на полигоне ТКО «Южный» в Копейске. Проверка показала, что полигон используется с отступлением от проектных решений, получивших положительное заключение экологической госэкспертизы, сообщили в ведомстве.

«В 2013 году ООО „Комтранссервис“ получило лицензию в отсутствие в своем распоряжении объекта размещения отходов на праве собственности вопреки требованиям, предусмотренным лицензионным законодательством. В этой связи в Арбитражный суд Челябинской области Управление подало исковое заявление об аннулировании лицензии ООО „Комтранссервис“», — отметили в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Приказом Росприроднадзора полигон ТКО «Южный» исключен из Государственного реестра объектов размещения отходов. Это решение предприятие планирует оспорить в суде.

«Исключение данного объекта из Реестра полигонов никак не отразится на вывозе отходов из Копейского городского округа. Полигон ТКО „Южный“ имеет право накапливать ТБО до 11 месяцев, не размещая на карте полигона. Также руководство полигона выходит в суд, чтобы оспорить решение Росприроднадзора в судебном порядке», — ответила ИА «Первое областное» первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов «Южный» расположен в северо-восточной части поселка Старокамышинский, на территории Копейского городского округа. Мощность полигона составляет 40 тысяч тонн в год.