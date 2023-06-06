Челябинцы выбрали семь мест для благоустройства в 2024 году

В следующем году преобразятся пешеходные зоны, парки и скверы

В каждом районе Челябинска благоустроят места отдыха горожан, причем конкретные объекты выбрали сами жители. В пресс-службе мэрии опубликовали итоги онлайн-голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды. За то или иное место свой голос отдали более 172 тысяч челябинцев. Глава Челябинска Наталья Котова поблагодарила горожан за активность и неравнодушие к родному городу. О том, какие объекты приведут в порядок в 2024 году, — в материале Первого областного информагентства.

В Тракторозаводском районе облагородят территорию у дома № 73 по улице 2-й Эльтонской. Речь идет об участке, расположенном со стороны городского пляжа в Чурилово. За этот объект отдали свой голос 23,3 тысячи горожан. В Ленинском районе победу одержала зона детского отдыха в парке «Плодушка» (22,1 тысячи голосов). В Курчатовском районе обустроят входную группу и сделают сухой фонтан в сквере на Молодогвардейцев (17,7 тысячи голосов).

Более 10,3 тысячи жителей Советского района проголосовали за пешеходную зону на улице Свободы. Делать комфортное пространство будут на участках от улицы Орджоникидзе до дома № 102 по улице Свободы и от Борьбы до Евтеева, причем по нечетной стороне. В Центральном районе обустроят сквер у ТРК «Родник» (8,8 тысячи голосов), а в Калининском районе сделают спортивно-досуговую зону местного парка культуры и отдыха (7,8 тысячи голосов). Менее активными в Челябинске были жители Металлургического района, которые отдали предпочтение общественному пространству напротив Михеевского рынка (5,1 тысячи голосов).

«Я благодарю всех челябинцев за активное участие в голосовании и в жизни города. Всего в этом году свой выбор сделали более 172 тысяч человек, и благодаря вашему неравнодушному отношению мы сможем создать в Челябинске еще больше красивых и комфортных мест для отдыха и досуга», — заявила Наталья Котова.

В администрациях районов уже приступают к разработке проектно-сметной документации, чтобы все работы в следующем году начались в положенный срок. Кстати, Челябинская область вошла в число лидеров по голосованию за объекты благоустройства. Свой выбор сделали более 691 тысячи южноуральцев. Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выделил наш регион среди самых активных.