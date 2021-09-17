Сколько стоит Новый год: курорты Челябинской области уже закрывают бронирование на январь

Смотрим, где еще есть места, и изучаем цены на зимний отдых

Готовь сани летом, а жилье за городом на новогодние праздники бронируй в сентябре. Если вы еще не задумывались, где проведете зимние каникулы, то через месяц может быть слишком поздно. Базы отдыха, санатории и горнолыжные курорты еще в августе открыли запись клиентов на Новый год. Цены ощутимо отличаются от обычных. Наценка доходит в среднем до 15—20%. Где-то свободные номера и коттеджи уже заканчиваются. Например, на термальных источниках «Александрия», в гостевом доме «Шале Тургояк», в парк-отеле «Резиденция 888» свободных мест на Новый год уже нет. Рассказываем, сколько стоит отметить главный праздник зимы на популярных загородных курортах Южного Урала. Сейчас еще можно выбрать подходящий вариант проведения каникул или выходных — это может быть активный отдых или спокойный — в гостинице или коттедже.

ИА «Первое областное» рассчитало прайс для большой компании из десяти человек и среднестатистической семьи из четырех человек. Мы предусмотрели два сценария отдыха — встретить Новый год и провести за городом уик-энд (с 31 декабря по 3 января) или отметить праздник дома, а на природе провести все каникулы (с 3 по 8 января).

В отеле Sunny Valley, горнолыжный курорт «Солнечная долина», 31 декабря заезд невозможен. Заселиться можно 30 декабря, в связи с этим день выезда определен на 2 января. Максимально возможное количество человек в номере — четверо. Таким образом компанию из десяти отдыхающих можно разместить в трех номерах по схеме: в двух комнатах по четыре человека, в одной — два. Если гости предпочтут отпраздновать Новый год на горнолыжном склоне, им придется заплатить 237 800 рублей за всех. В эту стоимость включено проживание, завтраки и ужины, а также новогодняя программа с 23:00. Таким образом, на одного человека прайс будет — 23 780 рублей. Отметить праздник можно и в ресторане, тогда цена будет почти в два раза выше — 510 600 рублей или 51 060 с одного гостя.

Для семьи из двух взрослых и двух детей до 12 лет на «Солнечной долине» доступны апартаменты за 70 400 рублей с завтраками, ужинами и новогодней программой на горнолыжном склоне. Празднование в ресторане обойдется семье в 77 400 рублей.

Кроме того, горнолыжный курорт может подойти для проведения каникул — с 2 по 8 января можно забронировать номера от 394 800 рублей на компанию, это 39 480 рублей с одного клиента. Семье за шесть ночей на курорте придется заплатить от 97 260 рублей.





На горнолыжном курорте «Абзаково» (озеро Банное) большой компании предложат разместиться в коттедже. Его аренда с 31 декабря по 3 января будет стоить 100 800 рублей. В эту стоимость включено только проживание. Семья из четырех человек заплатит за уик-энд минимум 16 200 рублей за номер в отеле. На каникулы, с 3 по 8 января, свободных коттеджей уже нет. Десять человек могут разместиться только в номерах отеля по системе: в одной комнате — шесть человек, в одной — четыре. Два номера без питания обойдутся в «Абзаково» в 203 200 рублей. С услугой трехразового питания придется заплатить 291 200 рублей, это почти 30 тыс. рублей с гостя. Семья из двух взрослых и двух детей заплатит за шестидневные каникулы от 24 тыс. рублей.

Цены на проживание на горнолыжном комплексе «Аджигардак» под Ашой указаны только в рамках будних и праздничных дней. Корреспонденту Первого областного информагентства не удалось дозвониться до отдела продаж курорта и выяснить, предусмотрено ли бронирование жилья на Новый год и будут ли изменены цены к празднику. По прайсу на 2020—2021 годы, на «Аджигардаке» можно снять коттедж на большую компанию. За четыре дня проживания он обойдется в 76 500 рублей. Минимальная стоимость номера на семью из четырех человек — 6 тыс. рублей. За шесть каникулярных дней компании из десяти человек придется заплатить за проживание 127 500 рублей. Семья отдаст за этот период 30 тыс. рублей.





Прайс на отдых с 31 декабря на термальном курорте «Баден-Баден» под Еткулем также еще неизвестен. По словам представителя базы отдыха, не пожелавшего называть своего имени в публикации, цены будут размещены в начале октября. При этом известно, что для гостей комплекса с 1 по 2 января предусмотрена развлекательная программа.

«Цены на Новый год будут значительно отличаться, и на каникулах тоже. После праздничных каникул цены станут прежними. Обычно спрос на отдых в нашем комплексе в Новый год большой, гости любят нас», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» представитель «Баден-Баден».

По действующему прайсу аренда коттеджа в «Баден-Баден» на десять человек будет стоить 91 500 рублей. В эту стоимость включены завтраки, безлимитное купание, посещение тренажерного зала, аниматоры, детская комната. Семейный номер на три ночи на термальных источниках стоит 30 600 рублей. Пять ночей отдыха в «Баден-Баден» обойдутся компании в 152 500 рублей или 15 250 рублей с одного гостя. Для семьи такой отдых будет стоить 51 тыс. рублей.





На базе отдыха «Приозерный» (Зюраткуль) компания проведет новогодний уик-энд за 77 тыс. рублей. Размещение возможно в трех домиках по схеме: в двух домах — по четыре человека, в одном — два. Номер на четверых для семьи стоит от 27 500 рублей. На момент публикации на зимние каникулы было доступно бронирование только одного номера на пять человек. За пять дней каникул посетители заплатят 42 500 рублей на компанию или 4250 рублей с человека. Семья за пять ночей на «Приозерном» заплатит 40 тыс. рублей.

В клубе-отеле «Золотой пляж» на Тургояке с 31 декабря по 3 января десять гостей могут разместиться в двух номерах — по шесть и по четыре человека. Проживание с завтраками обойдется в 130 560 рублей. Семья за уик-энд заплатит от 44 635 рублей. Бронирование жилья на каникулы возможно только со второго числа. По 8 января — это 197 370 рублей с компании друзей или 20 502 рубля с одной персоны. Отметим, что шесть человек будут размещены в коттедже без питания, четверо — в отеле с питанием. На двух взрослых и двоих детей номер на каникулы стоит от 68 850 рублей.





Генеральный директор туристического агентства «Спутник» Дарья Ерхова обозначила градацию предпочтений южноуральцев и гостей региона при выборе загородного отдыха.

«На первом месте — горнолыжки, потому что их в Челябинской области много, можно выбрать разные трассы: как для начинающих, так и для профессионалов. Также цены можно подобрать подходящие. На втором месте — горячие источники. Это пассивный отдых. Третье место — это базы отдыха. Люди рассматривают их как возможность побыть на природе, покататься на коньках, лыжах», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» Дарья Ерхова.

Дарья Ерхова отмечает, исходя из обращений в турагентство, в Челябинской области на новогодние праздники остаются 40% жителей, 60% уезжают в соседние регионы. Это связано не с тем, что «людям не нравится наша область», а с возможностью устроить себе отпуск в новой обстановке на продолжительных выходных.