Магнитогорский клуб ведет переговоры с Сергеем Мозякиным по поводу его вхождения в тренерский штаб команды. Об этом сообщил первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков.
Сергей Мозякин выступал за магнитогорский «Металлург» с 2011 года, вместе с командой дважды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 году. Форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928), лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212), обладает множеством рекордов.
«Мы в общении с Мозякиным. Когда человек посвятил спорту столько лет, это решение надо переварить. Сергей Федоров тоже не сразу стал тренером», — отметил Сергей Ласьков.
Напомним, что один из самых титулованных хоккеистов России принял решение завершить свою карьеру в начале июля. Руководство «Магнитки» предложило 40-летнему форварду войти в тренерский штаб клуба, однако игрок от него отказался.
Автор: Степан Тимощук
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Юридическая мясорубка