Магнитогорский клуб ведет переговоры с Сергеем Мозякиным по поводу его вхождения в тренерский штаб команды. Об этом сообщил первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков.

Сергей Мозякин выступал за магнитогорский «Металлург» с 2011 года, вместе с командой дважды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 году. Форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928), лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212), обладает множеством рекордов.

«Мы в общении с Мозякиным. Когда человек посвятил спорту столько лет, это решение надо переварить. Сергей Федоров тоже не сразу стал тренером», — отметил Сергей Ласьков.
Напомним, что один из самых титулованных хоккеистов России принял решение завершить свою карьеру в начале июля. Руководство «Магнитки» предложило 40-летнему форварду войти в тренерский штаб клуба, однако игрок от него отказался.

Автор: Степан Тимощук