Челябинский SMM-эксперт развеяла миф о вреде гаджетов для детей

О пользе социальных сетей рассуждает победитель всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» Полина Хаустова

Современные дети подсели на гаджеты и уже в большинстве своем не хотят читать книги, играть в настольные игры, а порой и гулять. Говорят: это скучно. Виртуальный мир ярче, мобильнее, интереснее. Отношение взрослых к такой трансформации неоднозначное. Одни боятся, что их ребенок потеряет связь с реальным миром и останется неучем. А другие считают, что гаджеты — неизбежный этап в становлении будущих компьютерных гениев. О вреде и пользе социальных сетей, а также о перспективах нынешних блогеров мы разговариваем с экспертом — предпринимателем, преподавателем дисциплины «интернет-коммуникации», SMM-специалистом и победителем Всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» Полиной Хаустовой.

Напомним, конкурс проходил этим летом на площадке «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Владимира Путина для поддержки талантливой молодежи.





— Полина, вас в каком возрасте потянуло на гаджеты?

— Я родилась в эру кнопочных телефонов. Но лет в 11 мне купили первый компьютер, чтобы писать рефераты для школы. В тот момент только-только появились соцсети, и я стала их активным пользователем. Родители были недовольны. Но дети очень смышленые, пришлось искать варианты, чтобы скрыть следы моего пребывания в интернете. А пока искала, увлеклась форумами, объединяющими IT-специалистов. Меня заинтересовала техническая сторона процесса — код и программирование — и визуальная сторона: графический дизайн, монтаж видео и работа с текстом. Мой интерес заметили педагоги. Меня посылали на разные олимпиады для школьников и даже доверили разработку школьного сайта.

— Но ведь для этого нужен опыт, реальные навыки…

— Обучающих курсов в Сети тогда не было — училась методом проб и ошибок. В 12 лет я увлеклась культурой аниме и нашла первого клиента в лице челябинского аниме-магазина. Вела его группы в социальных сетях за небольшое вознаграждение. В 13 лет мне предложили стать управляющей интернет-магазином. Тут вообще работала за идею: мне было важно заработать опыт. А уже на первом курсе университета нашла подработку в небольшой IT-компании. Там искали девушку на должность офис-менеджера — отвечать на звонки. Но рабочих рук не хватало, и мне доверили первый проект — вести аккаунты заказчика в Instagram и «ВКонтакте». Это и положило начало моей карьере в SMM.

Также большую роль в моей карьере сыграла всероссийская форумная кампания. Форумы — это отличная возможность прокачать свои компетенции, перенять опыт у лучших из лучших и познакомиться с самыми активными и креативными ребятами из всех регионов России. И вот сегодня, спустя несколько лет, у меня свое digital-агентство с хорошим доходом и клиентами по всей стране.

— IT-специальности вообще перспективные?

— Самой высокооплачиваемой работой в 2021 году портал SuperJob назвал работу интернет-маркетолога (он же эсэмэмщик, диджитальщик, специалист в области интернет-коммуникаций). В среднем его зарплата составляет 150—160 тысяч рублей каждый месяц. И это данные по России, а не по Москве. Иногда выручка таких специалистов превышает и полмиллиона. IT — это будущее. Мы окружены гаджетами, сайтами, приложениями, и нужны люди, которые будут совершать открытия в этой сфере и делать нашу жизнь еще более комфортной.





— Давайте все же представим такую семью: мама — врач, отец — инженер, а ребенок решает стать эсэмэмщиком. Разве это профессия — целый день бить по клавишам у монитора и сидеть в соцсетях?

— Я сама раньше часто слышала вопросы: когда нормальную работу найдешь? У людей, особенно у людей старой закалки, нет понимания, что это тоже работа. Говорят: «Иди в юристы, экономисты, никаких денег ты не заработаешь в своих интернетах!» Переубедить их довольно трудно. Но мы можем показывать своим примером, что в этой сфере есть большие карьерные перспективы. А еще есть возможность работать на компании всего мира, находясь в Челябинске, в своей квартире.

— От родителей сейчас только и слышишь: ребенок подсел на гаджеты и мечтает стать блогером. Других возможностей, других профессий дети просто не видят.

— Сегодня дети буквально рождаются с гаджетами в руках. Может, родителям и не нужно противиться этому? Может, стоит спросить: а что хочет ребенок? И помочь ему в этом реализоваться. Когда ребенок любит рисовать, мы покупаем ему мольберт и краски, отводим в художественную школу. А если кто-то мечтает стать блогером, мама ругается.

— Возражу. Большинство детей не стремятся ничего создавать. Они просто часами просиживают у экрана.

— Если ребенок — зритель, постарайтесь настроить в его телефоне полезные рекомендации. Подпишите его на научно-популярные каналы, площадки по интересам. Тогда гаджеты будут чаще предлагать полезный контент. В социальных сетях есть большое количество каналов, которые преподносят школьные предметы в интересных для детей форматах.

Но мне кажется, что классических зрителей очень мало. Многие дети хотят показать себя, стать медийной персоной, иметь поклонников и подписчиков. Таким ребятам предложите снять что-то похожее на то, что делают его любимые блогеры. Так он научится преподносить себя и справляться с возможной негативной реакцией окружающих. Это поможет ему впоследствии войти во взрослую жизнь.

А еще лучше дайте ребенку все возможности для создания собственного контента и наблюдайте со стороны. Обычно девочки увлекаются монтажом и спецэффектами, мальчиков часто интересует компьютерный код и устройство компьютеров. Пусть ребенок, к примеру, снимает обзоры на популярные детские игрушки, вроде поп-итов и симпл-димплов. Что в этом плохого? У детей своя поп-культура. Они активно общаются на этой волне, ищут единомышленников.

Увлечение соцсетями, конечно, далеко не IT. Это другая компьютерная технология на стыке разных профессий, у которой еще нет названия. Здесь и компьютеры, и журналистика, и пиар, и актерское мастерство. Все это помогает определиться с профессией.

Кстати, и государство сейчас активно поддерживает молодежь. На государственной платформе «Россия — страна возможностей» есть конкурсы для блогеров. Победителям дают возможность учиться у топовых наставников, получать гранты. Это отличная возможность увидеть страну, развить свои компетенции, познакомиться с талантливыми людьми.

— Многие опасаются отпускать детей в интернет, так как там небезопасно…

— Покупая ребенку телефон, вы должны сразу объяснить правила безопасности, как объясняете правила безопасности на дороге.

В интернете нельзя разглашать личную информацию: адрес и телефон. Нельзя открыто показывать достаток семьи и убранство квартиры. Не стоит также передавать данные геолокации. В идеале родителю следует подписаться на аккаунт ребенка и контролировать его контент. Лучше всего сделать это с анонимного аккаунта, чтобы не напугать ребенка и не вынудить его создать вторую, закрытую от вас страницу.

И объясните ребенку простую вещь: любой интернет-собеседник может оказаться совсем не тем, кем представляется. Иногда девочки создают контент не по возрасту, подражая совершеннолетним блогершам, и это может привлечь внимание взрослых мужчин.

— Думаю, многие мамы и папы вообще не представляют, какой контент крутится в социальных сетях. Особенно в новых. Знают только названия: Likee, TikTok… А что это такое…

— TikTok и Likee — соцсети нового поколения. Там очень умная система рекомендаций, которая предлагает контент исходя из того, какие ролики ты уже досматривал до конца и под какими ты ставил лайки. Если ребенок смотрит только мультики, ему никогда не покажут видео с непристойными анекдотами. Поэтому я советую при установке TikTok и Likee самостоятельно настроить ленту рекомендаций, а для этого просто какое-то время посмотреть добрые и познавательные видео, подписаться на интересных блогеров. Тогда гаджеты будут предлагать ребенку безопасный контент.

— В чем различие этих сетей?

— В TikTok аудитория очень разновозрастная, сюда приходят люди с самыми разными интересами. А Likee более детская сеть. Как раз за Likee я бы более пристально наблюдала. Обращайте внимание, кто пишет вашему ребенку в комментариях или личных сообщениях, какой характер несут эти сообщения. Речь про безопасность, о которой я говорила ранее. Мы никогда не знаем, кто скрывается по ту сторону экрана.

Если вы обратили внимание, что аккаунт ребенка уже настроен на сомнительный контент, то я советую завести новый или посидеть в существующем с недельку, чтобы перенастроить ленту рекомендаций. И не стесняйтесь попросить ребенка показать его любимые видео. Помню, когда я в детстве увлекалась аниме, очень хотела, чтобы подошла мама и посмотрела ролики со мной. Так у вас с ребенком появится больше общих тем для разговоров.





— Где в Челябинске можно освоить профессию блогера, эсэмэмщика и другие модные специальности?

— Для детей в Челябинске есть студии и кружки, где учат блогерству. Молодежи и взрослым подойдут онлайн-курсы и онлайн-университеты. Бесплатные курсы можно найти на той же платформе «Россия — страна возможностей». Словом, нужно искать, исходя из интересов и возраста. Самое важное в современном мире — не прекращать обучение. И уметь отличать хороших учителей от инфоцыган.

— А это кто?

— Инфоцыгане — это такая каста учителей, которые продают воздух. Сегодня они проводят курсы по SMM, а завтра — курсы по дизайну ногтей. При этом сами они, как правило, не практикуют, а только учат, как стать богатыми. Для привлечения новых клиентов инфоцыгане используют агрессивную рекламу. Сначала зазывают на короткий бесплатный курс, а потом предлагают купить большой курс за деньги. Люди платят и ждут, что вот-вот к ним рекой потекут деньги. Когда я набирала свою команду, у меня были проблемы с выпускниками таких курсов. Пришлось в итоге учить всему заново.

При этом есть маленький пласт действительно знающих профессионалов, которые имеют реальный опыт работы. У них хорошая репутация, и ученики находят их сами. Если они дают какую-то бесплатную информацию, то не будут каждые пять минут рекламировать покупку платного курса. Я до сих пор регулярно прохожу новые курсы у знакомых преподавателей, чтобы отслеживать тренды индустрии. Мой совет: интересуйтесь бэкграундом преподавателя. Ищите информацию о нем и отзывы людей, прошедших его курсы.

— Полина, сами не собираетесь преподавать?

— Я буду преподавать в институте информационных технологий ЧелГУ. Набор на курсы дополнительного образования должен начаться в ближайший месяц. Выпускники курсов получат хорошую теоретическую базу и профессиональные навыки, а также диплом государственного образца. Курс по специальности «интернет-коммуникации» в высшем учебном заведении мы запускаем одни из первых в России. Также последний год я пишу книгу-учебник по интернет-коммуникациям. Она выйдет в издательстве «Эксмо» в следующем году. В моем учебнике будет восемь глав, посвященных не трендам, которые меняются каждый месяц, а практическим навыкам и умению эти тренды отслеживать, в том числе есть глава про то, как заработать первые деньги и найти первых клиентов.

И если кто-то захочет освоить эту профессию, я могу с уверенностью сказать, что это очень открытый и большой рынок, который испытывает большую потребность в квалифицированных кадрах.